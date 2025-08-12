عربي
أمساليوم
بث مباشر
مسؤولون بالبيت الأبيض: لقاء بوتين وترامب سيعقد في قاعدة عسكرية بولاية ألاسكا الأمريكية
مسؤولون بالبيت الأبيض: لقاء بوتين وترامب سيعقد في قاعدة عسكرية بولاية ألاسكا الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T23:25+0000
2025-08-12T23:25+0000
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104200/20/1042002061_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_04b62fc95c62a942fa5c1ff8617d8660.jpg
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن القاعدة الواقعة في الضواحي الشمالية لأنكوراج كانت الموقع الوحيد الذي لبّى متطلبات القمة التاريخية، رغم أن البيت الأبيض كان يأمل في تجنّب استقبال الوفد الروسي على أرض منشأة عسكرية أمريكية.وأشار التقرير إلى أن خيارات المواقع في ألاسكا، التي كانت سابقاً جزءاً من الإمبراطورية الروسية، كانت محدودة بسبب ذروة الموسم السياحي.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا الأسبوع الماضي أن القمة ستُعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن اللقاء سيتم في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُعقد يوم الجمعة في القاعدة العسكرية إلمندورف–ريتشاردسون بمدينة أنكوراج بولاية ألاسكا.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن القاعدة الواقعة في الضواحي الشمالية لأنكوراج كانت الموقع الوحيد الذي لبّى متطلبات القمة التاريخية، رغم أن البيت الأبيض كان يأمل في تجنّب استقبال الوفد الروسي على أرض منشأة عسكرية أمريكية.
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
خبير: الاستفزاز الأوكراني يكشف الانقسامات في الناتو قبيل مفاوضات ترامب وبوتين
20:43 GMT
وأشار التقرير إلى أن خيارات المواقع في ألاسكا، التي كانت سابقاً جزءاً من الإمبراطورية الروسية، كانت محدودة بسبب ذروة الموسم السياحي.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا الأسبوع الماضي أن القمة ستُعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، أن اللقاء سيتم في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "صباح الجمعة المقبل، سيسافر الرئيس ترامب عبر البلاد إلى أنكوريج، ألاسكا، لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.
