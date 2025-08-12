https://sarabic.ae/20250812/خبير-الاستفزاز-الأوكراني-يكشف-الانقسامات-في-الناتو-قبيل-مفاوضات-ترامب-وبوتين-1103664135.html
خبير: الاستفزاز الأوكراني يكشف الانقسامات في الناتو قبيل مفاوضات ترامب وبوتين
خبير: الاستفزاز الأوكراني يكشف الانقسامات في الناتو قبيل مفاوضات ترامب وبوتين
أفاد الكاتب والناشط الإنساني الفرنسي-الصربي، نيكولا ميركوفيتش، أن العمليات الاستفزازية تعد ممارسة شائعة في العالم الأطلسي، مشيرا إلى أن الاستفزاز الأوكراني...
وقال ميركوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "الاستفزاز الأوكراني الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية أخيرا يمكن مقارنته باتهامات سابقة لم تثبت صحتها، مثل وجود أسلحة دمار شامل في العراق أو اتهامات الرئيس السابق بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه". وأشار إلى أن "إثارة فضيحة تتعلق بروسيا في هذا التوقيت قد لا تكون في مصلحة ترامب، مما قد يكشف عن "انقسام خطير" داخل المعسكر الأطلسي".وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسيةخبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
أفاد الكاتب والناشط الإنساني الفرنسي-الصربي، نيكولا ميركوفيتش، أن العمليات الاستفزازية تعد ممارسة شائعة في العالم الأطلسي، مشيرا إلى أن الاستفزاز الأوكراني الأخير الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية يتماشى مع اتهامات سابقة لم تثبت صحتها.
وقال ميركوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "الاستفزاز الأوكراني الذي كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية أخيرا يمكن مقارنته باتهامات سابقة لم تثبت صحتها، مثل وجود أسلحة دمار شامل في العراق أو اتهامات الرئيس السابق بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه".
وأضاف ميركوفيتش أن هذه العمليات تأتي في سياق حساس، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار إلى أن "إثارة فضيحة تتعلق بروسيا في هذا التوقيت قد لا تكون في مصلحة ترامب، مما قد يكشف عن "انقسام خطير" داخل المعسكر الأطلسي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة
، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".