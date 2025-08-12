خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/خبير-أوكرانيا-تعرقل-عملية-السلام-ويجب-عقد-القمة-بين-بوتين-وترامب-1103663787.html
خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب
خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
اتهم المحلل السياسي من بوركينا فاسو، ليانهو إمحوتب بايالا، أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات تهدف إلى عرقلة عملية السلام في المنطقة، معتبراً أن توقيت كييف ووسائلها... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T20:31+0000
2025-08-12T20:53+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101776222_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_a91ddb6b5b049e3fa4c42bec5a511896.jpg
وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "رد الاستخبارات الروسية على هذه الخطط سيسمح ليس فقط بتوقع هذا التهديد الاستفزازي، بل والأهم من ذلك، بجذب انتباه المجتمع الدولي إلى "المناورات الإرهابية" التي تقوم بها كييف ضد شعبها".وأوضح أن هذا الأمر يثير قلق كييف، التي وصفها بأنها عدو السلام في المنطقة، متهما "أوكرانيا بجمع المعلومات والحجج لـ"مقاطعة عملية السلام وتأخيرها".وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسيةخبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
https://sarabic.ae/20250812/خبير-كوبي-أوكرانيا-تسعى-لتعطيل-لقاء-بوتين-وترامب-عبر-استفزازات-وتضليل-إعلامي-1103663410.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101776222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_632ae426e3217e0ac8b8968f14e42645.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب

20:31 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 20:53 GMT 12.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالطريق في اتجاه محور كراسنوارميسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
الطريق في اتجاه محور كراسنوارميسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
اتهم المحلل السياسي من بوركينا فاسو، ليانهو إمحوتب بايالا، أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات تهدف إلى عرقلة عملية السلام في المنطقة، معتبراً أن توقيت كييف ووسائلها وشركاءها في هذه الخطط مخطئون، وداعياً إلى عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام.
وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "رد الاستخبارات الروسية على هذه الخطط سيسمح ليس فقط بتوقع هذا التهديد الاستفزازي، بل والأهم من ذلك، بجذب انتباه المجتمع الدولي إلى "المناورات الإرهابية" التي تقوم بها كييف ضد شعبها".

وأشار بايالا إلى أن "القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره والأمريكي دونالد ترامب "يجب أن تعقد أخيرا لإبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وروسيا وتطبيع العلاقات بينهما، مما سيمنح الأمل في تحقيق السلام".

الطريق في اتجاه محور بوكروفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
خبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
20:09 GMT
وأوضح أن هذا الأمر يثير قلق كييف، التي وصفها بأنها عدو السلام في المنطقة، متهما "أوكرانيا بجمع المعلومات والحجج لـ"مقاطعة عملية السلام وتأخيرها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
خبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала