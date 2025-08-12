https://sarabic.ae/20250812/خبير-أوكرانيا-تعرقل-عملية-السلام-ويجب-عقد-القمة-بين-بوتين-وترامب-1103663787.html
خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب
خبير: أوكرانيا تعرقل عملية السلام ويجب عقد القمة بين بوتين وترامب
اتهم المحلل السياسي من بوركينا فاسو، ليانهو إمحوتب بايالا، أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات تهدف إلى عرقلة عملية السلام في المنطقة، معتبراً أن توقيت كييف ووسائلها... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسيةخبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
https://sarabic.ae/20250812/خبير-كوبي-أوكرانيا-تسعى-لتعطيل-لقاء-بوتين-وترامب-عبر-استفزازات-وتضليل-إعلامي-1103663410.html
اتهم المحلل السياسي من بوركينا فاسو، ليانهو إمحوتب بايالا، أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات تهدف إلى عرقلة عملية السلام في المنطقة، معتبراً أن توقيت كييف ووسائلها وشركاءها في هذه الخطط مخطئون، وداعياً إلى عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام.
وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "رد الاستخبارات الروسية على هذه الخطط سيسمح ليس فقط بتوقع هذا التهديد الاستفزازي، بل والأهم من ذلك، بجذب انتباه المجتمع الدولي إلى "المناورات الإرهابية" التي تقوم بها كييف ضد شعبها".
وأشار بايالا إلى أن "القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره والأمريكي دونالد ترامب "يجب أن تعقد أخيرا لإبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وروسيا وتطبيع العلاقات بينهما، مما سيمنح الأمل في تحقيق السلام".
وأوضح أن هذا الأمر يثير قلق كييف، التي وصفها بأنها عدو السلام في المنطقة، متهما "أوكرانيا بجمع المعلومات والحجج لـ"مقاطعة عملية السلام وتأخيرها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة
، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".