خبير إيراني حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: بريطانيا غاضبة من لقاء بوتين وترامب بسبب تحييدها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير إيراني حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: بريطانيا غاضبة من لقاء بوتين وترامب بسبب تحييدها
سبوتنيك عربي
كشف الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، عن خطط أوكرانية مدعومة من بريطانيا لتنفيذ عمليات استفزازية تهدف إلى تعطيل اللقاء المحتمل بين الرئيس...
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك": "نظرا لغضب البريطانيين وتوترهم إزاء اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب، واستبعاد لندن من هذه المفاوضات، كون بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة في أوكرانيا، يعتزم الجانب البريطاني، المصدوم من انتصار روسيا وموافقة واشنطن على شروط موسكو، تنظيم عمليات استفزازية عبر النظام الأوكراني لتعطيل هذا اللقاء".ووصف بعض هذه العمليات بأنها سينمائية لدرجة أثارت دهشة حتى الصحفيين المطلعين على الأساليب البريطانية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسيةخبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
https://sarabic.ae/20250812/-الدفاع-الروسية-تلقينا-معلومات-بأن-كييف-تستعد-لاستفزازات-بهدف-تعطيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية-1103660856.html
الأخبار
خبير إيراني حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: بريطانيا غاضبة من لقاء بوتين وترامب بسبب تحييدها

08:30 GMT 13.08.2025
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
حصري
كشف الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، عن خطط أوكرانية مدعومة من بريطانيا لتنفيذ عمليات استفزازية تهدف إلى تعطيل اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بسبب استياء لندن من تهميشها في المفاوضات.
وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك": "نظرا لغضب البريطانيين وتوترهم إزاء اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب، واستبعاد لندن من هذه المفاوضات، كون بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة في أوكرانيا، يعتزم الجانب البريطاني، المصدوم من انتصار روسيا وموافقة واشنطن على شروط موسكو، تنظيم عمليات استفزازية عبر النظام الأوكراني لتعطيل هذا اللقاء".

أضاف مدبر أن "النظام النازي الجديد في كييف، على مدار السنوات الثلاث من العملية العسكرية الروسية، قام بتنظيم عمليات ابتزاز متكررة عبر وسائل الإعلام البريطانية. وأشار إلى أمثلة في مدن مثل فينيتسا وتشرنيغيف، حيث نفذت قوات كييف وحلف الناتو عمليات مزيفة، بالتنسيق مع صحفيين للتأثير على الرأي العام بأخبار كاذبة".

إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
أمس, 18:01 GMT
ووصف بعض هذه العمليات بأنها سينمائية لدرجة أثارت دهشة حتى الصحفيين المطلعين على الأساليب البريطانية.

وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
خبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
