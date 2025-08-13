https://sarabic.ae/20250813/خبير-إيراني-حول-تحضير-أوكرانيا-لاستفزاز-بريطانيا-غاضبة-من-لقاء-بوتين-وترامب-بسبب-تحييدها-1103678917.html
خبير إيراني حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: بريطانيا غاضبة من لقاء بوتين وترامب بسبب تحييدها
سبوتنيك عربي
2025-08-13T08:30+0000
2025-08-13T08:30+0000
2025-08-13T08:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085675162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd5591415ae303e9a195f74fd03a602.jpg
وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك": "نظرا لغضب البريطانيين وتوترهم إزاء اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب، واستبعاد لندن من هذه المفاوضات، كون بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة في أوكرانيا، يعتزم الجانب البريطاني، المصدوم من انتصار روسيا وموافقة واشنطن على شروط موسكو، تنظيم عمليات استفزازية عبر النظام الأوكراني لتعطيل هذا اللقاء".ووصف بعض هذه العمليات بأنها سينمائية لدرجة أثارت دهشة حتى الصحفيين المطلعين على الأساليب البريطانية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسيةخبير كوبي: أوكرانيا تسعى لتعطيل لقاء بوتين وترامب عبر استفزازات وتضليل إعلامي
خبير إيراني حول تحضير أوكرانيا لاستفزاز: بريطانيا غاضبة من لقاء بوتين وترامب بسبب تحييدها
كشف الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، روح الله مدبر، عن خطط أوكرانية مدعومة من بريطانيا لتنفيذ عمليات استفزازية تهدف إلى تعطيل اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بسبب استياء لندن من تهميشها في المفاوضات.
وقال مدبر لوكالة "سبوتنيك": "نظرا لغضب البريطانيين وتوترهم إزاء اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب، واستبعاد لندن من هذه المفاوضات، كون بريطانيا أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة في أوكرانيا، يعتزم الجانب البريطاني، المصدوم من انتصار روسيا وموافقة واشنطن على شروط موسكو، تنظيم عمليات استفزازية عبر النظام الأوكراني لتعطيل هذا اللقاء".
أضاف مدبر أن "النظام النازي الجديد في كييف، على مدار السنوات الثلاث من العملية العسكرية الروسية، قام بتنظيم عمليات ابتزاز متكررة عبر وسائل الإعلام البريطانية. وأشار إلى أمثلة في مدن مثل فينيتسا وتشرنيغيف، حيث نفذت قوات كييف وحلف الناتو عمليات مزيفة، بالتنسيق مع صحفيين للتأثير على الرأي العام بأخبار كاذبة".
ووصف بعض هذه العمليات بأنها سينمائية لدرجة أثارت دهشة حتى الصحفيين المطلعين على الأساليب البريطانية.
وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "مباشرة قبل انعقاد القمة يوم الجمعة
، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، أن القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ستعقد، يوم الجمعة المقبل، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.