ترامب: يمكن تحقيق مكاسب عظيمة في الاجتماع الأول مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن خطط لعقد اجتماع ثان وشيك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني زيلينسكي، في حال نجاح الاجتماع... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكد ترامب، في تصريحات للصحفيين، أن الاجتماع الثاني قد يكون حاسما لحل النزاع، مشيرا إلى استعداده للمشاركة شخصيا إذا رغب الطرفان في ذلك.و شدد على أن عقد الاجتماع الثاني يعتمد على نتائج الأول، مؤكدا أنه لن يُعقد إذا لم يحصل على "الإجابات اللازمة" التي تبرر استمرار الحوار. وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري. ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.

