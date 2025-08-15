https://sarabic.ae/20250815/بث-مباشر-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-فيديو--1103720876.html

بث مباشر... قمة بوتين وترامب في ألاسكا... فيديو

بث مباشر... قمة بوتين وترامب في ألاسكا... فيديو

15.08.2025, سبوتنيك عربي

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.وهبطت الطائرة الرئاسية الروسية "إيل-96" في مطار أنكوريدج.ووصلت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الساعات المقبلة، وهبطت الطائرة حوالي الساعة 21:20 بتوقيت موسكو. وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن موكب الوفد الروسي، الذي يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الرئاسي الخاص كيريل دميترييف، يتجه على الأرجح، للمشاركة في القمة الروسية - الأمريكية المرتقبة.وأفاد مراسلو وكالة "سبوتنيك" من موقع الحدث بأن عشرات الصحفيين تجمعوا حول مداخل قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في مدينة أنكوريدج بولاية ألاسكا، في انتظار وصول وفدي روسيا والولايات المتحدة.وشوهدت سيارة من طراز "أوروس" تحمل لوحات تسجيل من موسكو داخل قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية ألاسكا، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح السفير الروسي لدى أمريكا، ألكسندر دارشيف، أن موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة في ألاسكا.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة رفعت شعار "السعي للسلام" خلال قمة بوتين-ترامب في ألاسكا.وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة اختارت عبارة "السعي للسلام" شعارا للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، ووضعتها على لافتة في مكان عقد المحادثات.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وذكر أوشاكوف أنه "بعد المحادثات، سيعقد فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لتلخيص المحادثات".ويعتبر الكرملين أن عقد لقاء بوتين وترامب بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفييت في ألاسكا يحمل دلالة رمزية، إذ تقع بجوار قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية، حيث ستعقد المحادثات الروسية الأمريكية، مقبرة تذكارية دفن فيها تسعة طيارين سوفييت، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لقوا حتفهم بين عامي 1942-1945 أثناء نقلهم طائرات من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية

