https://sarabic.ae/20250815/ترامب-يصل-إلى-ألاسكا-للقاء-الرئيس-الروسي-1103773697.html
ترامب يصل إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي... فيديو
ترامب يصل إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي... فيديو
سبوتنيك عربي
وصلت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T18:37+0000
2025-08-15T18:37+0000
2025-08-15T18:54+0000
روسيا
قمة ألاسكا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102468/82/1024688215_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_896df74eed2d1c828c6489dc79667025.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، وصلت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية إلى ألاسكا، حيث سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة.وهبطت الطائرة حوالي الساعة 21:20 بتوقيت موسكو، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وقال بيسكوف على "القناة الأولى"، ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الاجتماع من وجهة نظر الجانب الروسي: "بشكل مثمر".وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير، بوتين ودونالد ترامب، مثمرًا، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة فلاديمير زيلينسكي".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
https://sarabic.ae/20250815/بث-مباشر-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-فيديو--1103720876.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102468/82/1024688215_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0895022876791b5723413c1c33465085.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قمة ألاسكا, العالم
روسيا, قمة ألاسكا, العالم
ترامب يصل إلى ألاسكا للقاء الرئيس الروسي... فيديو
18:37 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 18:54 GMT 15.08.2025)
وصلت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، وصلت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئاسية إلى ألاسكا، حيث سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة.
وهبطت الطائرة حوالي الساعة 21:20 بتوقيت موسكو، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
وقال بيسكوف على "القناة الأولى"، ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الاجتماع من وجهة نظر الجانب الروسي: "بشكل مثمر".
وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير، بوتين ودونالد ترامب، مثمرًا، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة فلاديمير زيلينسكي".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة. وأضاف: "إنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيئ ما".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي،
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة
"إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف،
وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.