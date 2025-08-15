https://sarabic.ae/20250815/لافروف-يصل-إلى-ألاسكا-للمشاركة-في-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-فيديو-1103748419.html
لافروف يصل إلى ألاسكا للمشاركة في القمة المرتقبة بين بوتين وترامب... فيديو
وصل وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى ألاسكا للمشاركة في القمة المرتقبة مع الولايات المتحدة مرتديًا سترة عليها شعار الاتحاد السوفيتي. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T07:47+0000
2025-08-15T07:47+0000
2025-08-15T07:58+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103749091_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_97545df39988f05a6055aec8b0b61676.jpg
وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج يوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيبوتين يصل إلى ماغادان الروسية قبيل قمته مع ترامب في ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103749091_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_ddf09e0cc39338279d93e720f5e1bc4a.jpg
قمة ألاسكا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
07:47 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 15.08.2025)
وصل وزير الخارجية سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إلى ألاسكا للمشاركة في القمة المرتقبة مع الولايات المتحدة مرتديًا سترة عليها شعار الاتحاد السوفيتي.
وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا
، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان قد صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي سيعرض موقفه بوضوح خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة في ألاسكا، مشيراً إلى أن الكثير قد تم تحضيره خلال زيارات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج يوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
سيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.