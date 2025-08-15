عربي
بوتين يصل إلى ماغادان الروسية قبيل قمته مع ترامب في ألاسكا
بوتين يصل إلى ماغادان الروسية قبيل قمته مع ترامب في ألاسكا
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك". 15.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف. وأضاف بيسكوف: "بعد ذلك سيتوجه إلى ألاسكا للتعامل مع الشؤون الروسية-الأمريكية".وتفصل بين ماغادان ومدينة أنكوراج، التي ستستضيف القمة الروسية الأمريكية، مسافة تقدر بنحو 3 آلاف كيلومتر، أي ما يقارب ألفي ميل، مع زمن طيران يقارب أربع ساعات.ويعد هذا أول وصول لبوتين إلى ماغادان منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، فيما كانت زيارته الأولى للمنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث ترأس حينها اجتماعا حول تطوير صناعة تعدين الذهب، وزار وحدة حرس الحدود في ماغادان، كما تفقد مجمعا رياضيا ترفيهيا جديدا.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف.
وأضاف بيسكوف: "بعد ذلك سيتوجه إلى ألاسكا للتعامل مع الشؤون الروسية-الأمريكية".
وتفصل بين ماغادان ومدينة أنكوراج، التي ستستضيف القمة الروسية الأمريكية، مسافة تقدر بنحو 3 آلاف كيلومتر، أي ما يقارب ألفي ميل، مع زمن طيران يقارب أربع ساعات.
ويعد هذا أول وصول لبوتين إلى ماغادان منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء، فيما كانت زيارته الأولى للمنطقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث ترأس حينها اجتماعا حول تطوير صناعة تعدين الذهب، وزار وحدة حرس الحدود في ماغادان، كما تفقد مجمعا رياضيا ترفيهيا جديدا.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
