https://sarabic.ae/20250815/طائرة-روسية-ثانية-تهبط-في-ألاسكا-قبيل-لقاء-بوتين-وترامب-1103741157.html
طائرة روسية ثانية تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
طائرة روسية ثانية تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T00:29+0000
2025-08-15T00:29+0000
2025-08-15T00:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101635/49/1016354953_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_5aed9d2b605c6f6cf06f78042e8ba679.jpg
وذكر موقع "فلايت رادار 24".، أن الطائرة الثانية من طراز "إيل-96-300" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، والتي أقلعت من مطار "فنوكوفو" في موسكو، قد هبطت في مطار مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأفاد الموقع أن الطائرة حطّت في الساعة 23:09 بتوقيت غرينتش مساء الخميس، بينما تابع أكثر من 23 ألف شخص مسار رحلتها على الموقع.وكانت الطائرة الأولى من هذا الطراز قد وصلت إلى مطار "تيد ستيفنز أنكوراج الدولي" في ألاسكا حوالي الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش.ومن المتوقع أن يعقد بوتين وترامب اجتماعهما في أنكوراج، ألاسكا، يوم الجمعة، حيث سيناقشان سبل تسوية النزاع في أوكرانيا إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.ويضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديميترييف.
https://sarabic.ae/20250814/طائرة-روسية-تهبط-في-ألاسكا-قبيل-لقاء-بوتين-وترامب-1103733019.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101635/49/1016354953_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1dbf25357731e2e1fd1939998bf01125.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, ترامب
طائرة روسية ثانية تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
هبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وذكر موقع "فلايت رادار 24".، أن الطائرة الثانية من طراز "إيل-96-300" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، والتي أقلعت من مطار "فنوكوفو" في موسكو، قد هبطت في مطار مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد الموقع أن الطائرة حطّت في الساعة 23:09 بتوقيت غرينتش مساء الخميس، بينما تابع أكثر من 23 ألف شخص مسار رحلتها على الموقع.
وكانت الطائرة الأولى من هذا الطراز قد وصلت إلى مطار "تيد ستيفنز أنكوراج الدولي" في ألاسكا
حوالي الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش.
ومن المتوقع أن يعقد بوتين وترامب اجتماعهما في أنكوراج، ألاسكا، يوم الجمعة، حيث سيناقشان سبل تسوية النزاع في أوكرانيا إلى جانب قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
ويضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديميترييف.