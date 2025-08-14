https://sarabic.ae/20250814/طائرة-روسية-تهبط-في-ألاسكا-قبيل-لقاء-بوتين-وترامب-1103733019.html
طائرة روسية تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
طائرة روسية تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T17:00+0000
2025-08-14T17:00+0000
2025-08-14T17:00+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103686/81/1036868178_0:11:2851:1615_1920x0_80_0_0_031d972caab898fefe09c3b256cebce3.jpg
وأفاد الموقع بأن طائرة من طراز "إيل-96-300"، غادرت مطار "فنوكوفو" في موسكو وهبطت في مطار أنكوريج الدولي بولاية ألاسكا، الذي يحمل اسم تيد ستيفنز، حوالي الساعة 17:48 بتوقيت موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250814/البيت-الأبيض-يكشف-عن-تفاصيل-لقاء-بوتين-وترامب-في-آلاسكا--1103722019.html
https://sarabic.ae/20250814/برلماني-جزائري-اختيار-ألاسكا-للقاء-بوتين-وترامب-محمل-بتاريخ-طويل-ورمزية-عميقة-1103724885.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103686/81/1036868178_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7fb24db05982f4a22677420e3d88fe8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة روسية تهبط في ألاسكا قبيل لقاء بوتين وترامب
هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لبيانات موقع " فلايت رادار 24".
وأفاد الموقع بأن طائرة من طراز "إيل-96-300"، غادرت مطار "فنوكوفو" في موسكو وهبطت في مطار أنكوريج الدولي بولاية ألاسكا، الذي يحمل اسم تيد ستيفنز، حوالي الساعة 17:48 بتوقيت موسكو.
وفي وقت لاحق، أفاد الموقع أن طائرة أخرى أقلعت من نفس الطراز من موسكو متجهة إلى أنكوريج.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل
، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.