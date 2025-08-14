https://sarabic.ae/20250814/طائرة-روسية-تهبط-في-ألاسكا-قبيل-لقاء-بوتين-وترامب-1103733019.html

هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد الموقع بأن طائرة من طراز "إيل-96-300"، غادرت مطار "فنوكوفو" في موسكو وهبطت في مطار أنكوريج الدولي بولاية ألاسكا، الذي يحمل اسم تيد ستيفنز، حوالي الساعة 17:48 بتوقيت موسكو.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية

