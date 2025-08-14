https://sarabic.ae/20250814/برلماني-جزائري-اختيار-ألاسكا-للقاء-بوتين-وترامب-محمل-بتاريخ-طويل-ورمزية-عميقة-1103724885.html

برلماني جزائري: اختيار ألاسكا للقاء بوتين وترامب محمل بتاريخ طويل ورمزية عميقة

برلماني جزائري: اختيار ألاسكا للقاء بوتين وترامب محمل بتاريخ طويل ورمزية عميقة

قال النائب البرلماني والخبير الاقتصادي، الدكتور بريش عبد القادر، إن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا...

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اختيار ألاسكا كمقر لهذا اللقاء ليس تفصيلا جغرافيا، بل هو محمل بتاريخ طويل ورمزية عميقة.وأضاف أن ألاسكا كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية حتى عام 1867، حين بيعت للولايات المتحدة في صفقة سلمية، وهو إرث تاريخي يتم استدعاؤه اليوم للإيحاء بأن التسويات السلمية بين القوى الكبرى ممكنة، حتى وإن كانت الوقائع الراهنة على الأرض تعكس مقاربة مغايرة.وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من جانب بوتين، يمكنه أن يمضي في التفاوض دون تقديم تنازلات استراتيجية، مع توظيف المكاسب الميدانية للضغط، أما الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، فتحاول المزاوجة بين إبراز الصرامة تجاه موسكو ودفع مسار تسوية يوقف الحرب ويثبت نفوذ الولايات المتحدة في هندسة أمن أوروبا.وتابع قائلا إن السيناريو الأكثر واقعية في المدى القريب هو تجميد الصراع، وهو ما يتيح لكل طرف تحقيق مكاسب ما، خاصة أن موسكو تحتفظ بوقائع على الأرض، في حين أن واشنطن تقدّم نفسها وسيطا لخفض التصعيد، مستبعدا عقد صفقة شاملة في ظل فجوة كبرى بشأن الشروط، وفي حال فشل القمة قد يتجدد التصعيد العسكري والاقتصادي.ولفت الدكتور بريش عبد القادر إلى أن الموقف الأوروبي يرتكز على ثلاث قواعد أساسية، وهي عدم عقد أي اتفاقات حول أوكرانيا من دون مشاركة كييف الفعلية، ورفض مكافأة تغيير الحدود واستمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.ويرى أن رمزية ألاسكا يتم استثمارها لإضفاء بعد تصالحي على مشهدٍ شديد التعقيد، خاصة أن واشنطن بقيادة ترامب تريد تثبيت دورها كمهندس للتوازن الأوروبي مع كلفة أقل، والنتيجة الأقرب في الأجل القريب هي وقف إطلاق نار مشروط أو تجميد صراع، يؤجل الحسم ولا ينهيه.وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية.وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وأوضح أوشاكوف أنه "من المتوقع أن يبدأ اللقاء غدا، 15 أغسطس/ آب الجاري، حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 مساء بتوقيت موسكو)".وتابع أوشاكوف: "بعد المحادثات، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لتلخيص المحادثات".وأفاد بأن المحادثات ستعقد في قاعدة إلمندورف - ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا. وسيعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.

