البيت الأبيض يكشف عن تفاصيل لقاء بوتين وترامب في ألاسكا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا صباح يوم الجمعة، للقاء الرئيس...

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت ليفيت خلال مقابلة: "سيغادر البيت الأبيض صباح الغد (بتوقيت واشنطن) ويتوجه إلى قاعدتنا العسكرية المشتركة في أنكوريج، ألاسكا، حيث سيعقد اجتماعًا فرديًا مع الرئيس بوتين".وأشارت ليفيت إلى أن أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حل النزاع في أوكرانيا لا تزال المفاوضات والدبلوماسية، لكن هناك أدوات أخرى متاحة أيضًا، قائلة: "لدى الرئيس الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها إذا لزم الأمر، لكنه قال دائما إن الدبلوماسية والتفاوض هما طريقته الأساسية لإنهاء هذه الحرب".وقال أوشاكوف للصحفيين: "بالنسبة لجدول أعمال القمة، من البديهي للجميع أن الموضوع الرئيسي سيكون حل الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن المحادثات ستكون جدية. وأضاف أن الرئيسين سيناقشان قضايا السلام والأمن، بالإضافة إلى القضايا الراهنة والأكثر إلحاحا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية

الولايات المتحدة الأمريكية

