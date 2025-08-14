الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا لقمة في آلاسكا - عاجل
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا في روسيا، والإدارة... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T10:52+0000
2025-08-14T10:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101015169_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_43282cd85e7033d5e60622b4e44c7034.jpg
وأوضح بيسكوف: "عقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين اليوم، اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والإدارة الرئاسية استعدادا للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة في ألاسكا".وقال بوتين خلال الاجتماع: "إدارة ترامب تبذل جهودا حثيثة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101015169_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_591a8b58ab5fbf125b626a04e56d703c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين

الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل

10:52 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 14.08.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا في روسيا، والإدارة الرئاسية، ومجلس الوزراء، تحضيرا للقاء الروسي الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في ولاية ألاسكا.
وأوضح بيسكوف: "عقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين اليوم، اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والإدارة الرئاسية استعدادا للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة في ألاسكا".
وقال بوتين خلال الاجتماع: "إدارة ترامب تبذل جهودا حثيثة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا".
