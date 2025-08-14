https://sarabic.ae/20250814/الكرملين-بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-القيادة-ورئاسة-الوزراء-استعدادا-لقمة-في-آلاسكا---عاجل--1103717534.html
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا في روسيا، والإدارة الرئاسية، ومجلس الوزراء، تحضيرا للقاء الروسي الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في ولاية ألاسكا.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الكرملين
وأوضح بيسكوف: "عقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين اليوم، اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والإدارة الرئاسية استعدادا للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة في ألاسكا".وقال بوتين خلال الاجتماع: "إدارة ترامب تبذل جهودا حثيثة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين
الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا مع أعضاء القيادة ورئاسة الوزراء استعدادا للقمة في ألاسكا - عاجل
10:52 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 10:57 GMT 14.08.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا في روسيا، والإدارة الرئاسية، ومجلس الوزراء، تحضيرا للقاء الروسي الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في ولاية ألاسكا.
وأوضح بيسكوف: "عقد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين اليوم، اجتماعا مع أعضاء القيادة العليا لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والإدارة الرئاسية استعدادا للقمة الروسية الأمريكية المرتقبة في ألاسكا".
وقال بوتين خلال الاجتماع: "إدارة ترامب تبذل جهودا حثيثة لوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا".