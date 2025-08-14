https://sarabic.ae/20250814/الكرملين-القضايا-المتعلقة-بالتسوية-في-أوكرانيا-تناقش-في-قمة-بوتين---ترامب--عاجل----1103724113.html

الكرملين: القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا تناقش في قمة بوتين - ترامب

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن القضايا المتعلقة بتسوية الصراع في أوكرانيا سيتم مناقشتها في القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين،... 14.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-14T14:09+0000

2025-08-14T14:09+0000

2025-08-14T14:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "من البديهي أن تناقش القضايا المتعلقة بالتسوية الأوكرانية". وأضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، بالطبع، من الخطأ الكبير الاستباق ومحاولة التنبؤ بالنتيجة". وأوضح أنه لا يتوقع توقيع أي وثائق عقب قمة الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في ألاسكا.وأشار بيسكوف إلى أن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا كانت مثمرة، وتابع: "كانت زيارة ويتكوف الأخيرة إلى موسكو مثمرة، بل مثمرة للغاية. تبادلنا الإشارات، مما سمح لنا بالبدء في التحضير لمثل هذا الاجتماع على أعلى مستوى".وتابع قائلا: "في هذه الحالة، نرى إرادة سياسية متبادلة لدى الرئيسين لحل هذه القضايا عبر الحوار. هذا أمر جيد جدًا. دعونا نرى ما ستسفر عنه هذه القمة".وردا على سؤال حول استعداد الكرملين لقبول موقف زيلينسكي، عند مناقشة مبادرات السلام، قال بيسكوف: "النقاش يدور حاليًا حول نقاش بين روسيا والولايات المتحدة، وما تسألونه يتعلق على الأرجح بالمراحل اللاحقة. النقاش يدور حاليًا حول قمة روسية أمريكية".ونوّه بيسكوف إلى أن التحضيرات للقمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتملت في وقت قصير، وتم استيفاء جميع المعايير، وأوضح: "في الواقع، الفترة الزمنية للتحضير للقاء قصيرة للغاية من جهة، لكننا الآن في وضع استثنائي غير مسبوق".وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم بجولة إقليمية في طريقه إلى ألاسكا، وأضاف: "دائمًا ما يلجأ الرئيس إلى مثل هذه الرحلات الطويلة باتجاه الشرق لزيارة مناطق مختلفة، والجمع بين العمل الإقليمي والشؤون الدولية. وهذا ما سيحدث هذه المرة". وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين