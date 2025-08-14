https://sarabic.ae/20250814/روسيا-تكشف-الأهمية-الرمزية-لاختيار-مكان-قمة-بوتين--ترامب-في-ألاسكا--1103717236.html

روسيا تكشف الأهمية الرمزية لاختيار مكان قمة بوتين – ترامب في ألاسكا

كشف الكرملين، اليوم الخميس، عن الدلالة الرمزية لاختيار ألاسكا مكانا لعقد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 14.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكر الكرملين أن اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا، سيكون بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفييت، إذ تقع بجوار قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية مقبرة تذكارية دفن فيها تسعة طيارين سوفييت، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لقوا حتفهم بين عامي 1942-1945 أثناء نقلهم طائرات من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير.وكشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب:وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاتهكييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية

