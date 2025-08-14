روسيا تكشف الأهمية الرمزية لاختيار مكان قمة بوتين – ترامب في ألاسكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تكشف الأهمية الرمزية لاختيار مكان قمة بوتين – ترامب في ألاسكا

11:11 GMT 14.08.2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الكرملين، اليوم الخميس، عن الدلالة الرمزية لاختيار ألاسكا مكانا لعقد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر الكرملين أن اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا، سيكون بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفييت، إذ تقع بجوار قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية مقبرة تذكارية دفن فيها تسعة طيارين سوفييت، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لقوا حتفهم بين عامي 1942-1945 أثناء نقلهم طائرات من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير.
وكشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب:
سيبدأ اجتماع الرئيسين، المقرر يوم الجمعة، في ألاسكا، في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية، الساعة 22:30 بتوقيت موسكو.
سيعقد بوتين وترامب أولًا اجتماعًا فرديًا بمشاركة مترجمين، ثم بمشاركة الوفود.
وسيشارك وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في المفاوضات بين بوتين وترامب في ألاسكا.
سيحضر المفاوضات خمسة أعضاء من الوفود من كل جانب.
قبل الاجتماع، سيلقي بوتين وترامب بضع كلمات.
سيعقد بوتين وترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب المفاوضات.
سيكون الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب تسوية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، كالتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وقضايا الأمن العالمي.
سيغادر الوفد الروسي ألاسكا إلى روسيا فور انتهاء القمة.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
موسكو تكشف الموضوع الرئيسي لقمة بوتين - ترامب ومعلومات مهمة عن التوقيت والمشاركين
09:16 GMT
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.
خبير: لقاء بوتين وترامب يعتبر إنجازا بحد ذاته
كييف تستعد لاستفزازات لتعطيل القمة بين بوتين وترامب- الدفاع الروسية
