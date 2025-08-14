روسيا تكشف الأهمية الرمزية لاختيار مكان قمة بوتين – ترامب في ألاسكا
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
© Sputnik . Ilya Pitalev/
تابعنا عبر
كشف الكرملين، اليوم الخميس، عن الدلالة الرمزية لاختيار ألاسكا مكانا لعقد اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر الكرملين أن اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا، سيكون بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفييت، إذ تقع بجوار قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية مقبرة تذكارية دفن فيها تسعة طيارين سوفييت، بالإضافة إلى أربعة أشخاص لقوا حتفهم بين عامي 1942-1945 أثناء نقلهم طائرات من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الإعارة والتأجير.
🟧 الكرملين: لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يحمل دلالة تاريخية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 14, 2025
أوضح الكرملين أن اختيار قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية لعقد المحادثات الروسية الأمريكية له دلالة رمزية، إذ يقع بالقرب من مقبرة تذكارية للطيارين السوفييت.
🔸 تم دفن تسعة طيارين سوفييت هناك، بالإضافة إلى أربعة آخرين… pic.twitter.com/FNOxTFyzPf
وكشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين بوتين وترامب:
سيبدأ اجتماع الرئيسين، المقرر يوم الجمعة، في ألاسكا، في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية، الساعة 22:30 بتوقيت موسكو.
سيعقد بوتين وترامب أولًا اجتماعًا فرديًا بمشاركة مترجمين، ثم بمشاركة الوفود.
وسيشارك وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في المفاوضات بين بوتين وترامب في ألاسكا.
سيحضر المفاوضات خمسة أعضاء من الوفود من كل جانب.
قبل الاجتماع، سيلقي بوتين وترامب بضع كلمات.
سيعقد بوتين وترامب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا عقب المفاوضات.
سيكون الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب تسوية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، كالتعاون الثنائي في المجال الاقتصادي وقضايا الأمن العالمي.
سيغادر الوفد الروسي ألاسكا إلى روسيا فور انتهاء القمة.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول. في 15 أغسطس/ آب الجاري.