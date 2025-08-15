https://sarabic.ae/20250815/مصدر-لـسبوتنيك-رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يزور-قطر-لأعمال-رسمية-وليس-لمحادثات-غزة-1103742355.html

لافروف حول قمة ألاسكا: لا نخطط لأي شيء مسبقا ونعلم أن لدينا موقفا واضحا وسنعلنه

لافروف حول قمة ألاسكا: لا نخطط لأي شيء مسبقا ونعلم أن لدينا موقفا واضحا وسنعلنه

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي سيعرض موقفه بوضوح خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة في ألاسكا، مشيراً إلى أن الكثير قد تم تحضيره... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T04:05+0000

2025-08-15T04:05+0000

2025-08-15T05:29+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg

وأوضح لافروف في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية: "لدينا حججنا وموقف واضح ومفهوم، وسنعرضه. وقد تم الكثير بالفعل خلال زيارات ستيف ويتكوف، الذي كان يمثل الرئيس ترامب. آمل أن نواصل اليوم هذا الحوار المفيد جداً".وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.

https://sarabic.ae/20250815/لافروف-والسفير-الروسي-لدى-واشنطن-يصلان-ألاسكا-للمشاركة-في-القمة-الروسية-الأمريكية-1103741528.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية