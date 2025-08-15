https://sarabic.ae/20250815/مصدر-لـسبوتنيك-رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يزور-قطر-لأعمال-رسمية-وليس-لمحادثات-غزة-1103742355.html
لافروف حول قمة ألاسكا: لا نخطط لأي شيء مسبقا ونعلم أن لدينا موقفا واضحا وسنعلنه
لافروف حول قمة ألاسكا: لا نخطط لأي شيء مسبقا ونعلم أن لدينا موقفا واضحا وسنعلنه
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي سيعرض موقفه بوضوح خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة في ألاسكا، مشيراً إلى أن الكثير قد تم تحضيره... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T04:05+0000
2025-08-15T04:05+0000
2025-08-15T05:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg
وأوضح لافروف في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية: "لدينا حججنا وموقف واضح ومفهوم، وسنعرضه. وقد تم الكثير بالفعل خلال زيارات ستيف ويتكوف، الذي كان يمثل الرئيس ترامب. آمل أن نواصل اليوم هذا الحوار المفيد جداً".وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
https://sarabic.ae/20250815/لافروف-والسفير-الروسي-لدى-واشنطن-يصلان-ألاسكا-للمشاركة-في-القمة-الروسية-الأمريكية-1103741528.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_155b61dcd2cd2ba3ff1fda69b5074939.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف حول قمة ألاسكا: لا نخطط لأي شيء مسبقا ونعلم أن لدينا موقفا واضحا وسنعلنه
04:05 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 15.08.2025)
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي سيعرض موقفه بوضوح خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة في ألاسكا، مشيراً إلى أن الكثير قد تم تحضيره خلال زيارات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
وأوضح لافروف في حديث لقناة "روسيا 24" الروسية: "لدينا حججنا وموقف واضح ومفهوم، وسنعرضه. وقد تم الكثير بالفعل خلال زيارات ستيف ويتكوف، الذي كان يمثل الرئيس ترامب. آمل أن نواصل اليوم هذا الحوار المفيد جداً".
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا
، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.