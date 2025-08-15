عربي
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
وأوضح، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وجود اختلاف في الرؤية تجاه الصراع الدائر في أوكرانيا بين الطرفين الأمريكي والأوروبي، والخلاف حول تفسير الحلول، وإمكانية التوصل مباشرة إلى اتفاق ووضع معايير للحل بمعزل عن الإدارة الأوكرانية، لافتًا إلى أن "لكل طرف مصالحه بشأن مستقبل أوكرانيا، ويسعى لتوظيف الأمور بما يحقق له مكاسب اقتصادية".ورأى المصري أن القمة لن تهدف إلى توقيع اتفاقات نهائية، وإنما ستطلق عملية تفاوض أولية تشمل وقف إطلاق النار، وتنازلات إقليمية، وحظر انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وتدابير في مجال التحكم بالأسلحة، إضافة إلى استخراج المواد المشتركة.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.بوتين يصل إلى ماغادان الروسية قبيل قمته مع ترامب في ألاسكاترامب: أوروبا هي من تمول إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250815/ألاسكا-تتهيأ-آخر-الاستعدادات-قبيل-لقاء-القمة-بين-بوتين-وترامب-1103744453.html
https://sarabic.ae/20250815/مصدر-لـسبوتنيك-رئيس-الموساد-الإسرائيلي-يزور-قطر-لأعمال-رسمية-وليس-لمحادثات-غزة-1103742355.html
تابعنا عبر
حصري
تحدث وزير الزراعة الأردني السابق، سعيد المصري، عن اللقاء المزمع عقده في ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "الأهم هو ما يحيط بهذا اللقاء من تحالفات".
وأوضح، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وجود اختلاف في الرؤية تجاه الصراع الدائر في أوكرانيا بين الطرفين الأمريكي والأوروبي، والخلاف حول تفسير الحلول، وإمكانية التوصل مباشرة إلى اتفاق ووضع معايير للحل بمعزل عن الإدارة الأوكرانية، لافتًا إلى أن "لكل طرف مصالحه بشأن مستقبل أوكرانيا، ويسعى لتوظيف الأمور بما يحقق له مكاسب اقتصادية".
ورأى المصري أن القمة لن تهدف إلى توقيع اتفاقات نهائية، وإنما ستطلق عملية تفاوض أولية تشمل وقف إطلاق النار، وتنازلات إقليمية، وحظر انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، وتدابير في مجال التحكم بالأسلحة، إضافة إلى استخراج المواد المشتركة.
وأضاف أن "اللقاء سيكون استكشافيًا، وسيحضّر للقاء أوسع، ويفتح الباب أمام مستقبل من المفاوضات".
Подготовка пресс-центра в Анкоридже - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
وسائط متعددة
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
07:09 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
لافروف حول قمة ألاسكا: لا نخطط لأي شيء مسبقا ونعلم أن لدينا موقفا واضحا وسنعلنه
04:05 GMT
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
بوتين يصل إلى ماغادان الروسية قبيل قمته مع ترامب في ألاسكا
ترامب: أوروبا هي من تمول إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا
