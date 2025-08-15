ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد لحل شامل للصراعات والنزاعات الدولية. جمعت لكم وكالة "سبوتينك" مجموعة صور لآخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة، والذي يبدأ مساء اليوم الجمعة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو.