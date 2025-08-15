ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
صحفيون في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية الأمريكية (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.
صحفيون في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية الأمريكية (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.
صحفي يتحضر للمحادثات الروسية-الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.
صحفي يتحضر للمحادثات الروسية-الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.
فرق صحفية تعمل في مركز لتنسيق الملفات الصحفية، والذي أقيم في مركز ديناينا المدني والمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.
فرق صحفية تعمل في مركز لتنسيق الملفات الصحفية، والذي أقيم في مركز ديناينا المدني والمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.
يستعد صحفيو تجمع الكرملين لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.
يستعد صحفيو تجمع الكرملين لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.
صحفي يتحضر قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
صحفي يتحضر قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
نقطة تفتيش في القاعدة العسكرية الأمريكية "إلمندورف-ريتشاردسون" (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.
نقطة تفتيش في القاعدة العسكرية الأمريكية "إلمندورف-ريتشاردسون" (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.
صحفي يسير حاملا بعض المعدات الصحفية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
صحفي يسير حاملا بعض المعدات الصحفية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
يستعد الصحفيون لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.
يستعد الصحفيون لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.
عامل يحمل طاولة في مركز للصحافة، أُقيم في مركز ديناينا المدني للمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.
عامل يحمل طاولة في مركز للصحافة، أُقيم في مركز ديناينا المدني للمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.