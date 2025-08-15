ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250815/ألاسكا-تتهيأ-آخر-الاستعدادات-قبيل-لقاء-القمة-بين-بوتين-وترامب-1103744453.html
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T07:09+0000
2025-08-15T07:09+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
فلاديمير بوتين
ترامب
ألاسكا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103744623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bd1d7c1dd6d1af7632f8e2341aa5d96.jpg
ألاسكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103744623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df6dfbf33118b3ddd0a2d0b919e1a68e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, ألاسكا, قمة ألاسكا
фото, صور, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, ألاسكا, قمة ألاسكا

ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

07:09 GMT 15.08.2025
تابعنا عبر
يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد لحل شامل للصراعات والنزاعات الدولية. جمعت لكم وكالة "سبوتينك" مجموعة صور لآخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة، والذي يبدأ مساء اليوم الجمعة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص &quot;روسيا&quot; في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

هبطت طائرة تابعة للأسطول الجوي الخاص "روسيا" في مطار أنكوريج الدولي في ألاسكا، تمهيدًا للقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

صحفيون في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية الأمريكية (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.

صحفيون في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية الأمريكية (JBER) في أنكوريج، ألاسكا. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صحفيون في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية الأمريكية (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صحفي يتحضر للمحادثات الروسية-الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.

صحفي يتحضر للمحادثات الروسية-الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صحفي يتحضر للمحادثات الروسية-الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.

© AP Photo / Jae C. Hong

فرق صحفية تعمل في مركز لتنسيق الملفات الصحفية، والذي أقيم في مركز ديناينا المدني والمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.

فرق صحفية تعمل في مركز لتنسيق الملفات الصحفية، والذي أقيم في مركز ديناينا المدني والمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Jae C. Hong

فرق صحفية تعمل في مركز لتنسيق الملفات الصحفية، والذي أقيم في مركز ديناينا المدني والمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

يستعد صحفيو تجمع الكرملين لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.

يستعد صحفيو تجمع الكرملين لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يستعد صحفيو تجمع الكرملين لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صحفي يتحضر قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

صحفي يتحضر قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صحفي يتحضر قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

نقطة تفتيش في القاعدة العسكرية الأمريكية "إلمندورف-ريتشاردسون" (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.

نقطة تفتيش في القاعدة العسكرية الأمريكية &quot;إلمندورف-ريتشاردسون&quot; (JBER) في أنكوريج، ألاسكا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

نقطة تفتيش في القاعدة العسكرية الأمريكية "إلمندورف-ريتشاردسون" (JBER) في أنكوريج، ألاسكا.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

صحفي يسير حاملا بعض المعدات الصحفية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

صحفي يسير حاملا بعض المعدات الصحفية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صحفي يسير حاملا بعض المعدات الصحفية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية، قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

يستعد الصحفيون لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.

يستعد الصحفيون لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

يستعد الصحفيون لتغطية المحادثات الروسية الأمريكية في صالة مركز الخطوط الجوية الرياضية.

© AP Photo / Jae C. Hong

عامل يحمل طاولة في مركز للصحافة، أُقيم في مركز ديناينا المدني للمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.

عامل يحمل طاولة في مركز للصحافة، أُقيم في مركز ديناينا المدني للمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Jae C. Hong

عامل يحمل طاولة في مركز للصحافة، أُقيم في مركز ديناينا المدني للمؤتمرات في أنكوريج، ألاسكا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала