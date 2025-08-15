https://sarabic.ae/20250815/من-هامبورغ-إلى-ألاسكا-تاريخ-لقاءات-بوتين-وترامب-1103749898.html

من هامبورغ إلى ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين وترامب

من هامبورغ إلى ألاسكا... تاريخ لقاءات بوتين وترامب

خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأمريكي ست مرات، حيث أن آخر لقاء لهما كان في عام 2019. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

سيكون فلاديمير بوتين أول زعيم روسي يزور ألاسكا، حيث زار كل من الزعماء الروس السابقين نيكيتا خروتشوف، وليونيد بريجنيف، وميخائيل غورباتشوف، وبوريس يلتسين، ودميتري ميدفيديف الولايات المتحدة، لكن لم يسبق لأي منهم زيارة هذه الولاية.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".قمة مجموعة العشرين في هامبورغ بألمانياعُقد أول لقاء شخصي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 يوليو/تموز 2017، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، بألمانيا. وحضر الاجتماع أيضًا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وبدلًا من الثلاثين دقيقة المقررة، استمر الحديث لأكثر من ساعتين.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوسائل الإعلام إن الاجتماع مع بوتين كان رائعا.وفقا لفلاديمير بوتين، خلال المحادثات، أثار ترامب مسألة "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية، وأكد له الزعيم الروسي أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بذلك.وتم إنشاء منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سوريا، كما أعلنت الولايات المتحدة، تعيين ممثل خاص لوزارة الخارجية في أوكرانيا، كما تم إنشاء مجموعة عمل للأمن السيبراني، وتعيين سفيرين جديدين لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لدى بعضهما بعضا.قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في دا نانغ في فيتنامانعقد اللقاء الثاني بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في دا نانغ في فيتنام.الموضوعات التي تمت مناقشتها تمثلت بخفض التصعيد في سوريا، ومنع وقوع حوادث خطيره بين الجيشين الأمريكي والروسي في سوريا، كما تمت مناقشة مزاعم حول ما يسمى بالتدخل الروسي، في الانتخابات الأمريكية الرئاسية.في الختام، دعا قادة روسيا والولايات المتحدة جميع دول الأمم المتحدة إلى زيادة مساهماتها في سوريا آنذاك. أول قمة روسية أمريكية كاملة في يوليو 2018 في العاصمة الفنلندية هلسنكيفي 16 يوليو/تموز 2018، عقد أول اجتماع واسع النطاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي (فنلندا). بدأت المحادثة بين قادة روسيا والولايات المتحدة بشكل فردي، ثم استمرت المفاوضات بمشاركة أعضاء الوفود.وكانت الموضوعات التي تمت مناقشتها، تطوير العلاقات الثنائية، والوضع في سوريا، والوضع حول إيران، وإعاده تشكيل فريق العمل لمكافحة الإرهاب.وهنأ ترامب الزعيم الروسي على نجاح استضافة كأس العالم (مونديال)، وقال إن الجانبين بحاجة إلى مناقشة التجارة والمسائل العسكرية، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالصين والسياسة النووية.في ذلك الوقت لفت الصحفيون الانتباه إلى اختلاف مجموعة المواضيع التي طُرحت للمناقشة عن تلك التي أعلن عنها ترامب سابقًا - حيث قال إن مفاوضات الرئيسين ستركز على سوريا وأوكرانيا ومسائل الاستقرار الاستراتيجي - ولم تكن الصين من بين المواضيع الرئيسية.عقب القمة، اتفق الرئيسان على مواصلة التواصل بشأن الأمن والإرهاب، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة رفيعة المستوى تجمع "قادة" الأعمال الروس والأمريكيين. بالمناسبة، لم تُنشأ هذه المجموعة أبدًا.وفقا لبوتين، باعتبارها أكبر القوى النووية، تتحمل روسيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة عن الأمن الدولي. قال فلاديمير بوتين إنه يرى أنه من المهم إقامة حوار حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفقا لبوتين، تم تسليم مذكرة مع عدد من المقترحات المحددة حول هذا الموضوع إلى الجانب الأمريكي.اجتماع بمناسبة احتفالات مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولىفي 11 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، عقد الرئيسان في باريس اللقاء المتمثل بفطور عمل، وألغي الاجتماع الموسع للرؤساء في باريس بسبب مخاوف من أن الاجتماع قد يصرف الانتباه عن الاحتفالات.اجتماع بوينيس أيرس في الأرجنتينفي 1 ديسمبر/كانون الأول 2018، أجرى فلاديمير بوتين ودونالد ترامب محادثة غير رسمية على هامش قمة مجموعة ال 20 في بوينس آيرس، في الأرجنتين. استمرت مده اللقاء بين الرئيسين، من 10 الى 15 دقيقة، وتمحورت الموضوعات التي تمت مناقشتها، بالوضع في أوكرانيا ومضيق كيرش.في أوساكا اليابانية قمة مجموعة العشرينفي 28 من يونيو/ حزيران من عام 2019، اجتمع الرئيسان، في لقاء لمدة أكثر من 90 دقيقة، وكانت الموضوعات تتمحور حول سبل تحسين العلاقات الثنائية، والوضع في ايران وروسيا وفنزويلا وأوكرانيا، والحد من التسلح، وتم اتخاذ قرارات بمواصلة مناقشة الحد من التسلح.كما طُرحت قضية البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا واعتقلتهم لمحاولتهم عبور مضيق كيرتش. وفي ذلك الوقت صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن " البلدين أظهرا استعدادهما لمناقشة القضايا الملحة".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت جيدة وعملية وواقعية.بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى "نقاشًا رائعًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإنه "يتصور" أن البلدين سيُجريان علاقات تجارية جيدة.وفي هذا الأمر هناك طابع دوري، واليوم (الجمعة)، سيجلس الرئيسان (بوتين وترامب) إلى طاولة المفاوضات مجددًا. لقد مرت ست سنوات على آخر لقاء لهما، وتغيرت مواضيع جدول الأعمال، باستثناء قضية أوكرانيا. وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الموضوع الرئيسي للمحادثات سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية. كما سيناقشان في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في ألاسكا القضايا العامة لضمان السلام والأمن، والقضايا الدولية والإقليمية الراهنة والأكثر إلحاحًا.تصويت... برأيك ما وراء تحضير نظام كييف لعمليات استفزازية قبيل قمة بوتين – ترامب؟

