ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية – عاجل

عربي
بوتين: روسيا مستعدة لضمان أمن أوكرانيا ولديها مصلحة بإنهاء الصراع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/ترامب-سأزور-موسكو-والمحادثات-مع-بوتين-مثمرة-للغاية-1103798348.html
ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية – عاجل
ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية – عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه قد يزور العاصمة الروسية موسكو لعقد اللقاء المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا محادثاته مع بوتين... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T23:18+0000
2025-08-15T23:52+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية عقد الاجتماع المقبل في موسكو: "في المرة القادمة في موسكو؟ اقتراح مثير للاهتمام. ربما يكون الأمر كذلك، سنرى".كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى عقد مزيد من اللقاءات المثمرة بين الولايات المتحدة وروسيا.من جانبه، قال الرئيس الروسي إن اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة كان أمرًا "قد نضج فعليًا"، مشيرًا إلى أنه "كان من الواضح أنه عاجلًا أو آجلًا لا بد من تصحيح الوضع والانتقال من المواجهة إلى الحوار، ومع الإعداد الجاد والدقيق، وهو ما تم إنجازه بالفعل".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.
https://sarabic.ae/20250815/بث-مباشر-بوتين-وترامب-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-في-ألاسكا--عاجل-1103791653.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية – عاجل

23:18 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 23:52 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه قد يزور العاصمة الروسية موسكو لعقد اللقاء المقبل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا محادثاته مع بوتين بأنها كانت "مثمرة للغاية".
وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية عقد الاجتماع المقبل في موسكو: "في المرة القادمة في موسكو؟ اقتراح مثير للاهتمام. ربما يكون الأمر كذلك، سنرى".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بوتين وترامب يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات في ألاسكا
22:50 GMT
كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى عقد مزيد من اللقاءات المثمرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "كانت لدينا على مدى هذه السنوات اجتماعات جيدة ومثمرة... ونأمل أن يستمر الأمر كذلك في المستقبل".

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة كان أمرًا "قد نضج فعليًا"، مشيرًا إلى أنه "كان من الواضح أنه عاجلًا أو آجلًا لا بد من تصحيح الوضع والانتقال من المواجهة إلى الحوار، ومع الإعداد الجاد والدقيق، وهو ما تم إنجازه بالفعل".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала