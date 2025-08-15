https://sarabic.ae/20250815/بوتين-موسكو-تتوقع-من-العواصم-الأوروبية-عدم-خلق-العراقيل-لهذا-التقدم--عاجل---1103797671.html

بوتين: موسكو تتوقع من العواصم الأوروبية عدم خلق العراقيل لهذا التقدم – عاجل

بوتين: موسكو تتوقع من العواصم الأوروبية عدم خلق العراقيل لهذا التقدم – عاجل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن موسكو تتوقع من العواصم الأوروبية ألا تخلق العراقيل أو تحاول...

وعوّل بوتين على أن تشكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم مع ترامب بداية علاقات عملية وبراغماتية بين روسيا والولايات المتحدة.أكد بوتين أن روسيا لديها مصلحة حقيقية في إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير بالنسبة لروسيا.وأضاف: "نحن مقتنعون بأنه من أجل أن تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب القضاء على جميع الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تمت مناقشتها تكرارا".وتابع :"نرى رغبة الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب شخصيا في تسهيل حل الصراع الأوكراني، ورغبته في الخوض في جوهره وفهم أصوله".وتابع: "تم الاتفاق على العديد من النقاط، لكن لم يتبقَ سوى القليل جدًا. بعضها ليس بهذه الأهمية".وأكد أن الوضع الراهن في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، قائلا: "كل ما يحدث هو مأساة وألم كبير بالنسبة لنا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حد لهذا الأمر".وأضاف: "نتوقع من كييف والعواصم الأوروبية أن تنظر إلى كل هذا بنظرة بناءة، وألا تضع أي عقبات. ولن تحاول عرقلة التقدم الناشئ من خلال الاستفزازات أو المؤامرات الخفية".وتابع: "آمل أن تسمح لنا التفاهمات التي توصلنا إليها بالاقتراب من هذا الهدف وفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا. كانت إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي".وأضاف: "أتوقع أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم مرجعا ليس فقط لحل المشكلة الأوكرانية، بل ستمثل أيضا بداية لاستعادة العلاقات البراغماتية العملية بين روسيا والولايات المتحدة".أعلن الكرملين، اليوم السبت، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.ويضم الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.

