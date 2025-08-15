العلاقات السياسية والاقتصادية... خبير: قمة بوتين وترامب تحدد مناطق النفوذ في العالم

عربي
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-خطوة-نحو-تحسين-العلاقات-الروسية--الأمريكية-1103789692.html
العلاقات السياسية والاقتصادية... خبير: قمة بوتين وترامب تحدد مناطق النفوذ في العالم
العلاقات السياسية والاقتصادية... خبير: قمة بوتين وترامب تحدد مناطق النفوذ في العالم
سبوتنيك عربي
أكد الأكاديمي في الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون والسفير الصربي السابق لدى موسكو، سلافينكو تيرزيتش، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T21:19+0000
2025-08-15T21:31+0000
روسيا
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783834_33:0:2758:1533_1920x0_80_0_0_b8a3742166cfe3e9f53a261179d3f389.jpg
وقال تيرزيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك "، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحمل أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن تحسين العلاقات الروسية-الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على العالم بأسره.وأضاف: "أعتقد أن التركيز سيكون على العلاقات السياسية والاقتصادية الروسية-الأمريكية، وربما يكون هناك حديث تمهيدي حول تقسيم مناطق النفوذ في العالم".وتوقع تيرزيتش أن تشهد القمة اتفاقيات مهمة أو على الأقل تحديد نقاط انطلاق لاتفاقيات مستقبلية، مشيرًا إلى أن بعض القضايا التي ستناقش اليوم ستستمر في مشاورات دبلوماسية، وقد تؤدي إلى اتفاقيات في لقاءات لاحقة، ربما على الأراضي الروسية.وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديوانطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250815/اجتماع-بوتين-وترامب-هزيمة-ميدانية-للغرب-خبراء-كل-ذلك-بسبب-فشلهم-بتطبيق-اتفاقات-مينسك-1103787747.html
https://sarabic.ae/20250815/خبراء-محادثات-بوتين---ترامب-فرصة-ممتازة-تحل-فيها-النزاعات-1103788178.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103783834_628:0:2672:1533_1920x0_80_0_0_d446cdd835a6d63943ec67d132968d55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

العلاقات السياسية والاقتصادية... خبير: قمة بوتين وترامب تحدد مناطق النفوذ في العالم

21:19 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 21:31 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الأكاديمي في الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون والسفير الصربي السابق لدى موسكو، سلافينكو تيرزيتش، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، يمثل أهمية كبيرة للعلاقات الروسية-الأمريكية، مشيرًا إلى أن قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحدد مناطق النفوذ في العالم.
وقال تيرزيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك "، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحمل أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن تحسين العلاقات الروسية-الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على العالم بأسره.

وأوضح تيرزيتش أنه "لا يتوقع "أخبارًا جذرية" بشأن القضية الأوكرانية في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى وجود العديد من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى نقاش بين موسكو وواشنطن، مثل تنظيم العلاقات في القطب الشمالي. وفي هذا السياق، من المهم أن يضم الوفد وزراء مسؤولين عن القطاع المالي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
اجتماع بوتين وترامب هزيمة ميدانية للغرب... خبراء: كل ذلك بسبب فشلهم بتطبيق اتفاقات مينسك
20:45 GMT
وأضاف: "أعتقد أن التركيز سيكون على العلاقات السياسية والاقتصادية الروسية-الأمريكية، وربما يكون هناك حديث تمهيدي حول تقسيم مناطق النفوذ في العالم".

وعند سؤاله عن مقارنة هذا اللقاء بلقاءات سابقة بين قادة روسيا أو الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، أجاب تيرزيتش أن المقارنة مع مؤتمري طهران أو يالطا (لقاءان بارزان خلال الحرب العالمية الثانية جمعا قادة الحلفاء لمناقشة استراتيجيات الحرب وما بعد الحرب) ستكون مبالغة، لأن السياق مختلف، لكنه أكد أن هذا اللقاء يبقى مهما جدا بين عالميين بالغي الأهمية.

وتوقع تيرزيتش أن تشهد القمة اتفاقيات مهمة أو على الأقل تحديد نقاط انطلاق لاتفاقيات مستقبلية، مشيرًا إلى أن بعض القضايا التي ستناقش اليوم ستستمر في مشاورات دبلوماسية، وقد تؤدي إلى اتفاقيات في لقاءات لاحقة، ربما على الأراضي الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
خبراء: محادثات بوتين - ترامب فرصة ممتازة تحل فيها النزاعات
20:50 GMT
وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.

وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.
بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديو
انطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала