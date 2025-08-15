https://sarabic.ae/20250815/خبير-لقاء-بوتين-وترامب-خطوة-نحو-تحسين-العلاقات-الروسية--الأمريكية-1103789692.html
العلاقات السياسية والاقتصادية... خبير: قمة بوتين وترامب تحدد مناطق النفوذ في العالم
أكد الأكاديمي في الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون والسفير الصربي السابق لدى موسكو، سلافينكو تيرزيتش، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال تيرزيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك "، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحمل أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن تحسين العلاقات الروسية-الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على العالم بأسره.وأضاف: "أعتقد أن التركيز سيكون على العلاقات السياسية والاقتصادية الروسية-الأمريكية، وربما يكون هناك حديث تمهيدي حول تقسيم مناطق النفوذ في العالم".وتوقع تيرزيتش أن تشهد القمة اتفاقيات مهمة أو على الأقل تحديد نقاط انطلاق لاتفاقيات مستقبلية، مشيرًا إلى أن بعض القضايا التي ستناقش اليوم ستستمر في مشاورات دبلوماسية، وقد تؤدي إلى اتفاقيات في لقاءات لاحقة، ربما على الأراضي الروسية.وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.بث مباشر... بوتين وترامب يتصافحان ويبدآن المحادثات في ألاسكا... فيديوانطلاق المحادثات بين بوتين وترامب في ألاسكا
أكد الأكاديمي في الأكاديمية الصربية للعلوم والفنون والسفير الصربي السابق لدى موسكو، سلافينكو تيرزيتش، أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، يمثل أهمية كبيرة للعلاقات الروسية-الأمريكية، مشيرًا إلى أن قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحدد مناطق النفوذ في العالم.
وقال تيرزيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك "، إن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب يحمل أهمية كبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكدا أن تحسين العلاقات الروسية-الأمريكية سيكون له تأثير إيجابي على العالم بأسره.
وأوضح تيرزيتش أنه "لا يتوقع "أخبارًا جذرية" بشأن القضية الأوكرانية في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى وجود العديد من المواضيع المهمة التي تحتاج إلى نقاش بين موسكو وواشنطن، مثل تنظيم العلاقات في القطب الشمالي. وفي هذا السياق، من المهم أن يضم الوفد وزراء مسؤولين عن القطاع المالي".
وأضاف: "أعتقد أن التركيز سيكون على العلاقات السياسية والاقتصادية الروسية-الأمريكية، وربما يكون هناك حديث تمهيدي حول تقسيم مناطق النفوذ في العالم".
وعند سؤاله عن مقارنة هذا اللقاء بلقاءات سابقة بين قادة روسيا أو الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، أجاب تيرزيتش أن المقارنة مع مؤتمري طهران أو يالطا (لقاءان بارزان خلال الحرب العالمية الثانية جمعا قادة الحلفاء لمناقشة استراتيجيات الحرب وما بعد الحرب) ستكون مبالغة، لأن السياق مختلف، لكنه أكد أن هذا اللقاء يبقى مهما جدا بين عالميين بالغي الأهمية.
وتوقع تيرزيتش أن تشهد القمة اتفاقيات مهمة أو على الأقل تحديد نقاط انطلاق لاتفاقيات مستقبلية، مشيرًا إلى أن بعض القضايا التي ستناقش اليوم ستستمر في مشاورات دبلوماسية، وقد تؤدي إلى اتفاقيات في لقاءات لاحقة، ربما على الأراضي الروسية.
وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، و بدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.