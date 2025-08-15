https://sarabic.ae/20250815/خبراء-محادثات-بوتين---ترامب-فرصة-ممتازة-تحل-فيها-النزاعات-1103788178.html
خبراء: محادثات بوتين - ترامب فرصة ممتازة تحل فيها النزاعات
خبراء: محادثات بوتين - ترامب فرصة ممتازة تحل فيها النزاعات
شارك خبراء من أمريكا اللاتينية، آراءهم حول بدء المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
خبراء: محادثات بوتين - ترامب فرصة ممتازة تحل فيها النزاعات
شارك خبراء من أمريكا اللاتينية، آراءهم حول بدء المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وذكر أليخاندرو لورناغاراي، الخبير الأرجنتيني في العلاقات الدولية، لوكالة "سبوتنيك"، أنه "عندما تجلس قوتان عظميان على طاولة المفاوضات، تُحل النزاعات المباشرة التي تؤثر على مصالحهما".
ووفقا للخبير الأرجنتيني، فإن "اجتماعهما (الرئيسين الروسي والأمريكي) يعد حدثا جيدا يفتح الطريق أمام إمكانية استئناف وتعزيز تهدئة التوترات في علاقاتهما الدولية".
وبدوره، أشار سيزار فيدال، المؤرخ والمحلل المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أنه "قد تكون هذه (المحادثات في ألاسكا) فرصة ممتازة لتحديد معالم البنية الأمنية، كما حدث في أهم المؤتمرات في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، والأهم من ذلك، أنها قد تُسهم بشكل كبير في تحقيق السلام".
وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال مراسل "سبوتنيك": "بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المحادثات في ألاسكا، وبدأ الاجتماع بشكل "صيغة ضيقة".
ويشارك في المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.