السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
صرّح السفير الروسي لدى أمريكا، ألكسندر دارشيف، أن موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم... 15.08.2025
وأجاب دارشيف على سؤال حول الأجواء السائدة قبل اجتماع الرئيسين: "ممتازة".وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تفاصيل جديدة حول المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تستمر قمة بوتين وترامب لمدة 6-7 ساعات.وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة. نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
صرّح السفير الروسي لدى أمريكا، ألكسندر دارشيف، أن موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة في ألاسكا.
وأجاب دارشيف على سؤال حول الأجواء السائدة قبل اجتماع الرئيسين: "ممتازة".

وأضاف دارشيف أن روسيا تتجه إلى القمة "دون مبالغة في توقعاتها"، لكنها تتوقع مناقشة جدول الأعمال الحالي بأكمله.

الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب في ألاسكا
15:14 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تفاصيل جديدة حول المحادثات المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

وأشار بيسكوف خلال مقابلة إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مثمرًا، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة فلاديمير زيلينسكي".

وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تستمر قمة بوتين وترامب لمدة 6-7 ساعات.
لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكا
14:13 GMT
وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة. نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة. وأضاف: "إنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيئ ما".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
ألاسكا قبل لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ساعات على بداية قمة ألاسكا... وهذه تشكلية الوفدين الروسي والأمريكي
16:14 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
