الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب في ألاسكا

وقال بيسكوف على "القناة الأولى"، ردا على سؤال حول كيفية انتهاء الاجتماع من وجهة نظر الجانب الروسي: "بشكل مثمر".وأشار بيسكوف إلى أنه "يجب أن يكون اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب مثمرًا، ليُتاح بعد ذلك مناقشة إمكانية عقد قمة ثلاثية بمشاركة فلاديمير زيلينسكي".وتوقع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تستمر قمة بوتين وترامب لمدة 6-7 ساعات.ووفقا لبيسكوف فإن "المحادثات الثنائية بين بوتين وترامب ستعقد بمشاركة المساعدين".وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "بالطبع، ستكون قضية التسوية الأوكرانية على رأس جدول أعمال القمة".وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة. نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.

