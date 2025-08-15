https://sarabic.ae/20250815/لوكاشينكو-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-قبيل-انطلاق-قمة-ألاسكا-1103764113.html

أفادت وسائل إعلام المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، يوم الجمعة، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف التقرير: "تحدث لوكاشينكو وترامب هاتفيًا"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وبدوره ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.ووصف ترامب المحادثة بأنها "جيدة جدا"، معربا عن تطلعه للقاء الزعيم البيلاروسي مستقبلا.وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.

