لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكا
لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، يوم الجمعة، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T14:13+0000
2025-08-15T14:13+0000
روسيا
العالم
قمة ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وأضاف التقرير: "تحدث لوكاشينكو وترامب هاتفيًا"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وبدوره ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.ووصف ترامب المحادثة بأنها "جيدة جدا"، معربا عن تطلعه للقاء الزعيم البيلاروسي مستقبلا.وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكا

14:13 GMT 15.08.2025
أفادت وسائل إعلام المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، يوم الجمعة، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثا هاتفيا.
وأضاف التقرير: "تحدث لوكاشينكو وترامب هاتفيًا"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وبدوره ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.
ووصف ترامب المحادثة بأنها "جيدة جدا"، معربا عن تطلعه للقاء الزعيم البيلاروسي مستقبلا.
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف.
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
الكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب
13:55 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
سيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
