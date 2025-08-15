https://sarabic.ae/20250815/الكرملين-التسوية-الأوكرانية-ستكون-على-رأس-جدول-أعمال-المحادثات-بين-بوتين-وترامب--عاجل-1103763907.html
الكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
قمة ألاسكا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "بالطبع، ستكون قضية التسوية الأوكرانية على رأس جدول أعمال القمة".وأضاف بيسكوف أن مشاريع التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وموضوع "الخلافات المتبادلة"، ستكون على جدول أعمال المحادثات أيضا. وأوضح بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما سيفعله الرئيس بوتين خلال رحلته إلى ألاسكا: وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة. نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
13:55 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 14:28 GMT 15.08.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "بالطبع، ستكون قضية التسوية الأوكرانية على رأس جدول أعمال القمة".
وأضاف بيسكوف أن مشاريع التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وموضوع "الخلافات المتبادلة"، ستكون على جدول أعمال المحادثات أيضا. وأوضح بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما سيفعله الرئيس بوتين خلال رحلته إلى ألاسكا:
"بخصوص جميع البنود، ورغم أن مسألة التسوية الأوكرانية ستكون في صدارة جدول الأعمال، إلا أنها تشكل أيضًا مصدر إزعاج لعلاقاتنا الثنائية، وتشمل مشاريع محتملة للتعاون الاقتصادي، وجميع جوانب التسوية الأوكرانية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. هذه كمية هائلة من المواد، والتي، بالطبع، يدرسها الرئيس بعناية فائقة".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة. نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة. وأضاف: "إنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيئ ما".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي،
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة
"إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف،
وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.