https://sarabic.ae/20250815/الكرملين-التسوية-الأوكرانية-ستكون-على-رأس-جدول-أعمال-المحادثات-بين-بوتين-وترامب--عاجل-1103763907.html
الكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب
الكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
الكرملين: التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين بوتين وترامب

13:55 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 14:28 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن قضية التسوية الأوكرانية ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1": "بالطبع، ستكون قضية التسوية الأوكرانية على رأس جدول أعمال القمة".
وأضاف بيسكوف أن مشاريع التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة، وموضوع "الخلافات المتبادلة"، ستكون على جدول أعمال المحادثات أيضا. وأوضح بيسكوف، ردًا على سؤال حول ما سيفعله الرئيس بوتين خلال رحلته إلى ألاسكا:
"بخصوص جميع البنود، ورغم أن مسألة التسوية الأوكرانية ستكون في صدارة جدول الأعمال، إلا أنها تشكل أيضًا مصدر إزعاج لعلاقاتنا الثنائية، وتشمل مشاريع محتملة للتعاون الاقتصادي، وجميع جوانب التسوية الأوكرانية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. هذه كمية هائلة من المواد، والتي، بالطبع، يدرسها الرئيس بعناية فائقة".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ترامب: بوتين رجل ذكي وأعتقد أن اللقاء سيثمر عن شيء ما
12:32 GMT
وأشار بيسكوف إلى أنه "من المقرر أن تهبط طائرة الرئيس (بوتين)، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسيلتقيه الرئيس ترامب على متن الطائرة. نسير وفقا للطريقة التي تم الاتفاق عليها مسبقا".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة. وأضاف: "إنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيئ ما".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بوتين يعقد اجتماعا في ماغادان قبل توجهه إلى ألاسكا
13:42 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
ألاسكا قبل لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
حاكم ألاسكا: ترامب يصل إلى ألاسكا أولا ويستقبل شخصيا الرئيس بوتين
13:04 GMT
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
