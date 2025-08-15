ترامب: بوتين رجل ذكي وأعتقد أن اللقاء سيثمر عن شيء ما

https://sarabic.ae/20250815/ترامب-على-كييف-أن-تتخذ-قرارا-بشأن-مسألة-الأراضي--عاجل--1103760863.html

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم مناقشة مسألة الأراضي الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتقد أن على كييف اتخاذ قرار... 15.08.2025

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى ألاسكا للقاء بوتين: "ستناقش هذه القضايا، لكن القرار يعود لأوكرانيا. أعتقد أنهم سيتخذون القرار الصائب. لكنني لن أتفاوض نيابةً عنهم، أنا هنا لجمع الجميع على طاولة المفاوضات".وأشار ترامب إلى أنه يفضل التركيز على مشاكل بلاده الداخلية، ولكنه منخرط في حل النزاع في أوكرانيا لإنقاذ الأرواح.وشدد ترامب على أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا لم يحرز اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا تقدمًا في القضية الأوكرانية.وتابع ترامب: "لاحظت أنه (الرئيس الروسي) يصطحب معه العديد من رجال الأعمال الروس، وهذا رائع، يعجبني ذلك، لأنه يرغب في القيام بأعمال تجارية، لكننا لن نفعل ذلك حتى (يكون هناك تقدم في القضية الأوكرانية )... إذا حققنا تقدمًا (في القضية الأوكرانية)، فسنناقش الأمر". وقال ترامب: "سأفرض رسومًا جمركية الأسبوع المقبل على الصلب والرقائق الدقيقة أيضًا".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

