ترامب: بوتين رجل ذكي وأعتقد أن اللقاء سيثمر عن شيء ما
ترامب: بوتين رجل ذكي وأعتقد أن اللقاء سيثمر عن شيء ما
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم مناقشة مسألة الأراضي الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتقد أن على كييف اتخاذ قرار بشأنها، مضيفا أن الرئيس الروسي رجل ذكي، ويعتقد أن اللقاء سيثمر عن شيء ما.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى ألاسكا للقاء بوتين: "ستناقش هذه القضايا، لكن القرار يعود لأوكرانيا. أعتقد أنهم سيتخذون القرار الصائب. لكنني لن أتفاوض نيابةً عنهم، أنا هنا لجمع الجميع على طاولة المفاوضات".
ووصف ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرجل الذكي، وأعرب عن أمله في أن تكون القمة في ألاسكا مثمرة. وأضاف: "إنه رجل ذكي (فلاديمير بوتين)... هناك احترام كبير من الجانبين. وأعتقد أن ذلك سيثمر عن شيئ ما".
وأشار ترامب إلى أنه يفضل التركيز على مشاكل بلاده الداخلية، ولكنه منخرط في حل النزاع في أوكرانيا لإنقاذ الأرواح.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض إلى المركز الطبي ولتر ريد في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة 2 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ترامب يغادر البيت الأبيض متوجها للقاء بوتين في ألاسكا ... فيديو
12:06 GMT
وأوضح ترامب أن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ممكن بمشاركة أوروبا ودول أخرى، مع استبعاد ضمانات "الناتو"، لأن "هناك أمورًا معينة لن تحدث".
وشدد ترامب على أن روسيا ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة إذا لم يحرز اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا تقدمًا في القضية الأوكرانية.
وقال ترامب، معلقًا على القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا: "قبل عام، مع الاقتصاد الذي كنا نتمتع به في عهد بايدن، لم يكن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مهتمًا، إنه مهتم بالاقتصاد الذي في عهد ترامب".
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا
11:31 GMT
وتابع ترامب: "لاحظت أنه (الرئيس الروسي) يصطحب معه العديد من رجال الأعمال الروس، وهذا رائع، يعجبني ذلك، لأنه يرغب في القيام بأعمال تجارية، لكننا لن نفعل ذلك حتى (يكون هناك تقدم في القضية الأوكرانية )... إذا حققنا تقدمًا (في القضية الأوكرانية)، فسنناقش الأمر". وقال ترامب: "سأفرض رسومًا جمركية الأسبوع المقبل على الصلب والرقائق الدقيقة أيضًا".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ترامب قبل توجهه إلى ألاسكا للقاء بوتين: "الرهانات عالية"
11:25 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي
10:23 GMT
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
