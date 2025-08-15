https://sarabic.ae/20250815/البيت-الأبيض-الوفد-الأميركي-للقمة-مع-بوتين-يضم-16-شخصا-1103759413.html

البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل

البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي الذي يرافق الرئيس دونالد ترامب، يضم 16 شخصًا بمن فيهم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T11:31+0000

2025-08-15T11:31+0000

2025-08-15T11:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

ألاسكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103744998_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_b2da7d419957ccd9a0685c75f2d0a38b.jpg

وفقًا للقائمة المنشورة، تقلّ الطائرة الرئاسية وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والممثل الخاص ستيفن ويتكوف، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، وعددًا من المساعدين وكبار المسؤولين.وسيضم الوفد أيضًا رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزان وايلز ونائبها دان سكافينو.سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250815/تصويت-هل-تتوقع-أن-تسفر-قمة-بوتين-وترامب-عن-انفراجة-في-الملف-الأوكراني؟-1103750254.html

الولايات المتحدة الأمريكية

ألاسكا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, ألاسكا