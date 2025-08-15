https://sarabic.ae/20250815/تصويت-هل-تتوقع-أن-تسفر-قمة-بوتين-وترامب-عن-انفراجة-في-الملف-الأوكراني؟-1103750254.html
تصويت… هل تتوقع أن تسفر قمة بوتين وترامب عن انفراجة في الملف الأوكراني؟
يترقب العالم بأسره، اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، حيث تعلق شعوب الدول كافة الآمال، معولة على أن يشكل هذا الحدث انفراجا ويمهد... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
تصويت... برأيك ما وراء تحضير نظام كييف لعمليات استفزازية قبيل قمة بوتين – ترامب؟ تصويت... لماذا يلجأ الغرب إلى الضغط على الدول الصديقة لروسيا لوقف العلاقات التجارية معها؟
