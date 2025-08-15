https://sarabic.ae/20250815/ترامب-يغادر-البيت-الأبيض-متوجها-للقاء-بوتين-في-ألاسكا-1103760042.html

ترامب يغادر البيت الأبيض متوجها للقاء بوتين في ألاسكا ... فيديو

ترامب يغادر البيت الأبيض متوجها للقاء بوتين في ألاسكا ... فيديو

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إلى قاعدة أندروز الجوية، ليتوجه منها إلى القمة المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف البيت الأبيض في بيان له، أنه "استقل الرئيس ترامب، مرتديا ربطة عنق حمراء، سيارة "بيست" (السيارة الرسمية الرئاسية الأمريكية) الساعة 7:31 صباحا (14:31 بتوقيت موسكو)، متجها إلى قاعدة أندروز الجوية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صعد إلى الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ألاسكا للقاء بوتين.وصلت طائرة "إيل-76" الروسية، اليوم الجمعة، إلى قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون الجوية في ألاسكا، حيث ستعقد قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد وترامب.ووفقا لموقع "فلايت ريدر 24"، هبطت الطائرة حوالي الساعة 13:50 بتوقيت موسكو.وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مدينة ماغادان قبل لقائه المرتقب يوم الجمعة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين سيزور خلال رحلته مواقع للإنتاج الصناعي في ماغادان، ويعقد اجتماعاً مع حاكم الإقليم سيرغي نوسوف.وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، صباح اليوم الجمعة، إلى ولاية ألاسكا أمريكا، حيث ستعقد القمة الروسية أمريكا، وفق ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وهبطت طائرة "إليوشن Il-96" التابعة لأسطول الطيران الخاص "روسيا"، مساء الخميس، في مدينة أنكوراج بألاسكا، تمهيدا لانعقاد القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.

