ترامب قبل توجهه إلى ألاسكا للقاء بوتين: "الرهانات عالية"
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل توجهه إلى ألاسكا، لعقد قمة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، رسالة قال فيها إن "الرهانات عالية". 15.08.2025, سبوتنيك عربي
كتب رئيس البيت الأبيض على منصة " تروث" التي يملكها، الذي لم يحدد سياق هذا التصريح: "الرهانات عالية!!!".ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين، مساء الجمعة بتوقيت موسكو.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بأعلى درجات التكريم، وسيستقبله شخصياً عند وصوله.كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
كتب رئيس البيت الأبيض على منصة " تروث" التي يملكها، الذي لم يحدد سياق هذا التصريح: "الرهانات عالية!!!".
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين، مساء الجمعة بتوقيت موسكو.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بأعلى درجات التكريم، وسيستقبله شخصياً عند وصوله.
خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأمريكي ست مرات، حيث أن آخر لقاء لهما كان في عام 2019.
كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".