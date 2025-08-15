عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
ترامب قبل توجهه إلى ألاسكا للقاء بوتين: "الرهانات عالية"
ترامب قبل توجهه إلى ألاسكا للقاء بوتين: "الرهانات عالية"
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل توجهه إلى ألاسكا، لعقد قمة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، رسالة قال فيها إن "الرهانات عالية". 15.08.2025
2025-08-15T11:25+0000
2025-08-15T11:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
قمة ألاسكا
كتب رئيس البيت الأبيض على منصة " تروث" التي يملكها، الذي لم يحدد سياق هذا التصريح: "الرهانات عالية!!!".ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين، مساء الجمعة بتوقيت موسكو.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بأعلى درجات التكريم، وسيستقبله شخصياً عند وصوله.كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
ترامب قبل توجهه إلى ألاسكا للقاء بوتين: "الرهانات عالية"

11:25 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 15.08.2025)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل توجهه إلى ألاسكا، لعقد قمة مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، رسالة قال فيها إن "الرهانات عالية".
كتب رئيس البيت الأبيض على منصة " تروث" التي يملكها، الذي لم يحدد سياق هذا التصريح: "الرهانات عالية!!!".
ومن المقرر أن يعقد اللقاء بين ترامب وبوتين، مساء الجمعة بتوقيت موسكو.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بأعلى درجات التكريم، وسيستقبله شخصياً عند وصوله.

خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأمريكي ست مرات، حيث أن آخر لقاء لهما كان في عام 2019.

كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إعلام أمريكي: ترامب يجهز استقبالا رفيع المستوى لبوتين في ألاسكا
09:54 GMT
سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
© 2025 Sputnik
