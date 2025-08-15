https://sarabic.ae/20250815/إعلام-أمريكي-ترامب-يجهز-استقبالا-رفيع-المستوى-لبوتين-في-ألاسكا-1103752048.html

إعلام أمريكي: ترامب يجهز استقبالا رفيع المستوى لبوتين في ألاسكا

إعلام أمريكي: ترامب يجهز استقبالا رفيع المستوى لبوتين في ألاسكا

15.08.2025

وقالت شبكة "إن بي سي": "وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة، من المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأعلى درجات الشرف عند وصوله إلى قاعدة إلمندورف ريتشاردسون الجوية اليوم الجمعة، فهو يخطط للقاء الزعيم الروسي".خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأمريكي ست مرات، حيث أن آخر لقاء لهما كان في عام 2019.كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.سيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستُعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تُستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

