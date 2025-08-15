إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي

عربي
البيت الأبيض: الوفد الأمريكي للقمة مع بوتين يضم 16 شخصا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/إعلام-قمة-ألاسكا-تشكل-أخطر-لحظة-في-مسيرة-زيلينسكي-1103755955.html
إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي
إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أخطر لحظة بالنسبة لفلاديمير... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T10:23+0000
2025-08-15T10:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير بوتين
ترامب
دونالد ترامب
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وكتبت وسائل الإعلام الغربية: "بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي... ربما تكون هذه أخطر لحظة في الحرب، لحظة قد يقرر فيها مصير بلاده في اجتماع لم يدع إليه".ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فإنه إذا انتهت القمة بشكل غير مرضٍ لزيلينسكي، فسيتعين عليه اتخاذ خيار غير سار، "إما قبول اتفاق غير مرضٍ أو رفضه، معتبرًا نفسه معتديًا من واشنطن، ومخاطرًا بفقدان الدعم الأمريكي الحيوي".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
https://sarabic.ae/20250815/إعلام-أمريكي-ترامب-يجهز-استقبالا-رفيع-المستوى-لبوتين-في-ألاسكا-1103752048.html
https://sarabic.ae/20250815/تصويت-هل-تتوقع-أن-تسفر-قمة-بوتين-وترامب-عن-انفراجة-في-الملف-الأوكراني؟-1103750254.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, قمة ألاسكا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, قمة ألاسكا, العالم

إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي

10:23 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 15.08.2025)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أخطر لحظة بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي في الصراع الأوكراني بأكمله.
وكتبت وسائل الإعلام الغربية: "بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي... ربما تكون هذه أخطر لحظة في الحرب، لحظة قد يقرر فيها مصير بلاده في اجتماع لم يدع إليه".
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فإنه إذا انتهت القمة بشكل غير مرضٍ لزيلينسكي، فسيتعين عليه اتخاذ خيار غير سار، "إما قبول اتفاق غير مرضٍ أو رفضه، معتبرًا نفسه معتديًا من واشنطن، ومخاطرًا بفقدان الدعم الأمريكي الحيوي".
وسيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
إعلام أمريكي: ترامب يجهز استقبالا رفيع المستوى لبوتين في ألاسكا
09:54 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
بوتين وترامب في قمة إبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
وسائط متعددة
تصويت… هل تتوقع أن تسفر قمة بوتين وترامب عن انفراجة في الملف الأوكراني؟
09:09 GMT

وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.

وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
ألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала