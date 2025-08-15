https://sarabic.ae/20250815/إعلام-قمة-ألاسكا-تشكل-أخطر-لحظة-في-مسيرة-زيلينسكي-1103755955.html
إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أخطر لحظة بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي في الصراع الأوكراني بأكمله.
وكتبت وسائل الإعلام الغربية: "بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي... ربما تكون هذه أخطر لحظة في الحرب، لحظة قد يقرر فيها مصير بلاده في اجتماع لم يدع إليه".ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فإنه إذا انتهت القمة بشكل غير مرضٍ لزيلينسكي، فسيتعين عليه اتخاذ خيار غير سار، "إما قبول اتفاق غير مرضٍ أو رفضه، معتبرًا نفسه معتديًا من واشنطن، ومخاطرًا بفقدان الدعم الأمريكي الحيوي".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أخطر لحظة بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي في الصراع الأوكراني بأكمله.
وكتبت وسائل الإعلام الغربية: "بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي... ربما تكون هذه أخطر لحظة في الحرب، لحظة قد يقرر فيها مصير بلاده في اجتماع لم يدع إليه".
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فإنه إذا انتهت القمة بشكل غير مرضٍ لزيلينسكي، فسيتعين عليه اتخاذ خيار غير سار، "إما قبول اتفاق غير مرضٍ أو رفضه، معتبرًا نفسه معتديًا من واشنطن، ومخاطرًا بفقدان الدعم الأمريكي الحيوي".
وسيلتقي الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، اليوم الجمعة الساعة 22:30 بتوقيت موسكو. وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة
"إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف،
وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.