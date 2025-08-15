https://sarabic.ae/20250815/إعلام-قمة-ألاسكا-تشكل-أخطر-لحظة-في-مسيرة-زيلينسكي-1103755955.html

إعلام: قمة ألاسكا تشكل "أخطر لحظة" في مسيرة زيلينسكي

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أخطر لحظة بالنسبة لفلاديمير... 15.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وكتبت وسائل الإعلام الغربية: "بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي... ربما تكون هذه أخطر لحظة في الحرب، لحظة قد يقرر فيها مصير بلاده في اجتماع لم يدع إليه".ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، فإنه إذا انتهت القمة بشكل غير مرضٍ لزيلينسكي، فسيتعين عليه اتخاذ خيار غير سار، "إما قبول اتفاق غير مرضٍ أو رفضه، معتبرًا نفسه معتديًا من واشنطن، ومخاطرًا بفقدان الدعم الأمريكي الحيوي".وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

