حاكم ألاسكا: ترامب يصل إلى ألاسكا أولا ويستقبل شخصيا الرئيس بوتين

أكد حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دانليفي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى ألاسكا أولا وسيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 15.08.2025

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

قمة ألاسكا

وقال دانليفي لشبكة "فوكس نيوز": "سيصل الرئيس إلى القاعدة، ثم سيهبط الرئيس الروسي، وسيكون الرئيس (ترامب) على المدرج جاهزًا للترحيب بالرئيس الروسي في ألاسكا".وقالت شبكة "إن بي سي": "وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة، من المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأعلى درجات الشرف عند وصوله إلى قاعدة إلمندورف ريتشاردسون الجوية اليوم الجمعة، فهو يخطط للقاء الزعيم الروسي".وأكد المسؤولون أن التفاصيل الدقيقة للقاء لا تزال قيد الاتفاق.خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الأمريكي ست مرات، حيث أن آخر لقاء لهما كان في عام 2019.كانت آخر زيارة للرئيس بوتين للولايات المتحدة قبل عشر سنوات، في سبتمبر/أيلول 2015، حينها، ألقى بوتين كلمة في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.تصويت… هل تتوقع أن تسفر قمة بوتين وترامب عن انفراجة في الملف الأوكراني؟تعليقا على "قمة ألاسكا".. وزير أردني: تباين في الرؤية بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكرانيألاسكا تتهيأ.. آخر الاستعدادات قبيل لقاء القمة بين بوتين وترامب

