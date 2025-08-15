https://sarabic.ae/20250815/ساعات-على-بداية-قمة-ألاسكا-وهذه-تشكلية-الوفدين-الروسي-والأمريكي-1103767515.html

ساعات على بداية قمة ألاسكا... وهذه تشكلية الوفدين الروسي والأمريكي

يضم وفدا روسيا والولايات المتحدة في قمة الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا رؤساء وزارتي الخارجية والمالية لكلا البلدين. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

الجدير بالذكر، أن كلا الوفدين يضم العديد من المسؤولين رفيعي المستوى للبلدين، ومن هذا المنطلق استطاع فريق "سبوتنيك" معرفة المسؤولين المشاركين في قمة بوتين وترامب:سيمثل روسيا في المفاوضات كل من:يضم الوفد الأمريكي إلى القمة القادمة أيضا خمسة ممثلين رفيعي المستوى:وفقا لبيانات البيت الأبيض، يضم الوفد الأمريكي 16 شخصًا. لم يكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث مدرجا في القائمة المختصرة للمحادثات في البداية، لكنه توجه إلى قاعدة ألاسكا حيث ستعقد القمة، اليوم الجمعة.وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.

