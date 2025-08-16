عربي
ترامب يوصي زيلينسكي بإبرام صفقة مع روسيا لتسوية النزاع
أمساليوم
بث مباشر
"إهانة للناتو".. محللة سابقة لدى "البنتاغون": أوروبا على موعد مع نوع جديد من الضغط
"إهانة للناتو".. محللة سابقة لدى "البنتاغون": أوروبا على موعد مع نوع جديد من الضغط
"إهانة للناتو".. محللة سابقة لدى "البنتاغون": أوروبا على موعد مع نوع جديد من الضغط

00:19 GMT 16.08.2025
حصري
وصفت المحللة السابقة لدى وزارة الدفاع الأمريكية والضابط المتقاعدة في القوات الجوية الأمريكية، كارين كفياتكوفسكي، المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بأنها بمثابة المهينة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وزيلينسكي.
وقالت كفياتكوفسكي، في تعليقها على المشهد الذي تابعه العالم أجمع، إن "ترامب أعلن اليوم أنه عدوًا علنيًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبالتالي لأوكرانيا (وكلاهما يرغب في استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى)".
وأوضحت كفياتكوفسكي، أنه على الرغم من ذلك "هذا لا يجعله (ترامب) حليفًا لروسيا، إلا أن بوادر الارتياح والثقة التي سادت القمة حتى الآن مقلقة ومهينة لكل من حلف شمال الأطلسي وزيلينسكي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية
أمس, 23:18 GMT
وتابعت كفياتكوفسكي: "ما ينتظر أوروبا وأوكرانيا هو نوع جديد من الضغط، ضغط من النوع الذي يستطيع ترامب ممارسته مباشرة على تلك الدول التابعة. قد تشمل "الرشاوى" المحتملة لحلف الناتو مقابل موافقته على ما يخطط له ترامب وبوتين، والذي من الواضح أنه سينهي الحرب بشروط تقبلها روسيا، كتخفيض بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرًا على الدول الأوروبية، وربما بعض الحوافز فيما يتعلق باستهلاك أوروبا للطاقة الروسية".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن موسكو تتوقع من العواصم الأوروبية ألا تخلق العراقيل أو تحاول تعطيل التقدم الناشئ.
وعوّل بوتين على أن تشكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم مع ترامب بداية علاقات عملية وبراغماتية بين روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف: "بشكل عام، أقمنا أنا والرئيس ترامب علاقات عمل وثقة ممتازة. ولدي كل الأسباب للاعتقاد بأنه بالمضي قدما في هذا المسار، يمكننا التوصل، وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل، إلى نهاية للصراع في أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بوتين: موسكو تتوقع من العواصم الأوروبية عدم خلق العراقيل لهذا التقدم
أمس, 23:08 GMT
وتابع: "تم الاتفاق على العديد من النقاط، لكن لم يتبقَ سوى القليل جدًا. بعضها ليس بهذه الأهمية".
وأكد أن الوضع الراهن في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، قائلا: "كل ما يحدث هو مأساة وألم كبير بالنسبة لنا، وبلادنا مهتمة بصدق بوضع حد لهذا الأمر".
وأضاف: "نتوقع من كييف والعواصم الأوروبية أن تنظر إلى كل هذا بنظرة بناءة، وألا تضع أي عقبات. ولن تحاول عرقلة التقدم المحرز من خلال الاستفزازات أو المؤامرات الخفية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الرئيس الروسي يملك أوراقا قوية... خبير: العالم يعلق آمالا كبيرة على قمة بوتين وترامب
أمس, 22:07 GMT
وتابع: "آمل أن تسمح لنا التفاهمات التي توصلنا إليها بالاقتراب من هذا الهدف وفتح الطريق أمام السلام في أوكرانيا. كانت إحدى القضايا المحورية هي الوضع حول أوكرانيا، بالنسبة لروسيا، ترتبط الأحداث في أوكرانيا بتهديدات أساسية لأمننا القومي".
وانطلقت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، والموضوع الرئيسي للمحادثات هو تسوية الأزمة الأوكرانية.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا، ويعقد الطرفان أولا اجتماعا فرديا، ثم بمشاركة الوفود.
ويضم الوفد الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ووزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف.
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
