أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا نجحت... وبانتظار القمة المقبلة في موسكو
© Sputnik . =/
تابعنا عبر
حصري
قدّم أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جمال واكيم، قراءة للقمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا، وما بعدها، بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "أجواء القمة اتسمت بالإيجابية، بانتظار نتائج العشرة على عشرة، التي أعلن عنها ترامب، كتقييم لها".
ولفت واكيم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية مكان انعقاد القمة، وإلى استقبال الرئيس بوتين على السجادة الحمراء باعتباره "اعترافًا ضمنيًا بفشل السياسات الهادفة إلى عزل روسيا، واستهداف أمنها القومي"، مشيرًا إلى أن "ترامب استدرك نفسه في المفاوضات قبل أن يُحسم الميدان في أوكرانيا".
وأضاف أن "قمة ألاسكا نجحت، بانتظار القمة المقبلة في موسكو، وتجاوز ترامب للعراقيل التي تضعها الدولة العميقة، فضلًا عن مشاركة الدول الأوروبية".
وأوضح في هذا الإطار أن "ترامب حاول امتصاص الضغوطات الداخلية الممارسة عليه من خلال خطوات تصعيدية"، محذرًا في المقابل من "احتمال انتقال الصراع إلى مناطق أخرى في جنوب القوقاز، مع نية الولايات المتحدة التمدد نحو منطقة آسيا الوسطى".
وأشار واكيم إلى أن روسيا، ومن منطلق "القوة الخيّرة، كانت قد تفادت الاشتباك مع أوكرانيا سابقًا، لكنها تحركت ضد تحويلها إلى قاعدة تهدد أمنها القومي"، مؤكدًا أن "المصلحة الاستراتيجية لأوكرانيا تكمن في روسيا، لا في الانضمام إلى النادي الأوروبي، الذي قدّم لزيلينسكي مغريات وهمية".
وختم واكيم، معتبرًا أن "الدول الأوروبية فقدت أي مبادرة مستقلة بعد خضوعها للإملاءات التي تتعارض مع مصالحها، وهي خارج الاتفاق بعد أن تبنّت الحرب الأميركية بالوكالة ضد روسيا، لتكون الأكثر تضررًا من هذا الصراع على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي، وسط عدم استقرار الأوضاع في شرق أوروبا، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، وتصاعد وتيرة التضخم".
في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.