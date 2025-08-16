https://sarabic.ae/20250816/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-قمة-ألاسكا-نجحت-وبانتظار-القمة-المقبلة-في-موسكو-1103816196.html

أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا نجحت... وبانتظار القمة المقبلة في موسكو

قدّم أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جمال واكيم، قراءة للقمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا، وما بعدها، بين الرئيسين فلاديمير بوتين،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

ولفت واكيم، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أهمية مكان انعقاد القمة، وإلى استقبال الرئيس بوتين على السجادة الحمراء باعتباره "اعترافًا ضمنيًا بفشل السياسات الهادفة إلى عزل روسيا، واستهداف أمنها القومي"، مشيرًا إلى أن "ترامب استدرك نفسه في المفاوضات قبل أن يُحسم الميدان في أوكرانيا".وأوضح في هذا الإطار أن "ترامب حاول امتصاص الضغوطات الداخلية الممارسة عليه من خلال خطوات تصعيدية"، محذرًا في المقابل من "احتمال انتقال الصراع إلى مناطق أخرى في جنوب القوقاز، مع نية الولايات المتحدة التمدد نحو منطقة آسيا الوسطى".وأشار واكيم إلى أن روسيا، ومن منطلق "القوة الخيّرة، كانت قد تفادت الاشتباك مع أوكرانيا سابقًا، لكنها تحركت ضد تحويلها إلى قاعدة تهدد أمنها القومي"، مؤكدًا أن "المصلحة الاستراتيجية لأوكرانيا تكمن في روسيا، لا في الانضمام إلى النادي الأوروبي، الذي قدّم لزيلينسكي مغريات وهمية".في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركاأكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم

