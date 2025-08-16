أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا انتصار للدبلوماسية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-قمة-ألاسكا-انتصار-للدبلوماسية-الروسية--1103815482.html
أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا انتصار للدبلوماسية الروسية
أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا انتصار للدبلوماسية الروسية
سبوتنيك عربي
علّق أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني أسعد العويوي، على قمة ألاسكا، التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "العالم يترقب... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T08:33+0000
2025-08-16T08:33+0000
العالم
قمة ألاسكا
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800587_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_8f3215d56517cabc699cc83c5d581f79.jpg
وقال العويوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه القمة قطعت الطريق أمام التوترات ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، مقابل رغبة الأوروبيين فرض إملاءات على الطرف الروسي إلا أن هذا غير ممكن"، مؤكدًا أن "ترامب مقتنع بوجهة نظر بوتين وينتظر الموقف الأوروبي والأوكراني من النقاط، التي تم الاتفاق عليها ولم تظهر بشكل واضح بعد".كما أكد على أنه "بمجرد انعقاد قمة ألاسكا هذا يعد انتصارا للدبلوماسية الروسية وسياسة الرئيس بوتين بالتحديد"، قائلًا إن "القمة كسرت الحاجز الجليدي الذي وُضع على روسيا، وهي بداية طريق لفك الحصار الاقتصادي والسياسي عنها"، مشددًا على "وجود اتفاقيات ما قد تمت بين الطرفين الأمريكي والروسي"، لافتًا إلى أن "ترامب اعترف بأن روسيا دولة عظمى لا يمكن هزيمتها وكل عمليات الحصار عليها قد فشلت".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا
https://sarabic.ae/20250816/نائب-لبناني-سابق-حول-قمة-ألاسكا-اعتراف-أمريكي-واضح-بالدور-الروسي-على-صعيد-السلام-العالمي-1103814524.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800587_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_598f8da1ab9ff0b6f41e7fd1e24aa0fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, قمة ألاسكا, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, قمة ألاسكا, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية

أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا انتصار للدبلوماسية الروسية

08:33 GMT 16.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني أسعد العويوي، على قمة ألاسكا، التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "العالم يترقب نتائج هذه القمة بشكل غير مسبوق لما لها من تداعيات على الأمن والسلام العالمي وبشكل خاص على أوروبا وأوكرانيا".
وقال العويوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه القمة قطعت الطريق أمام التوترات ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، مقابل رغبة الأوروبيين فرض إملاءات على الطرف الروسي إلا أن هذا غير ممكن"، مؤكدًا أن "ترامب مقتنع بوجهة نظر بوتين وينتظر الموقف الأوروبي والأوكراني من النقاط، التي تم الاتفاق عليها ولم تظهر بشكل واضح بعد".

وتوقع العويوي أن "تكون جميع الملفات الحساسة قد طُرحت في هذا اللقاء ومنها الحرب الإسرائيلية على غزة"، مشددًا على أن "روسيا لا تغيب عن واقع الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنه "في حال تم الاتفاق على إنهاء الصراع في أوكرانيا، سيؤدي ذلك إلى تداعيات إيجابية على باقي الملفات".

كما أكد على أنه "بمجرد انعقاد قمة ألاسكا هذا يعد انتصارا للدبلوماسية الروسية وسياسة الرئيس بوتين بالتحديد"، قائلًا إن "القمة كسرت الحاجز الجليدي الذي وُضع على روسيا، وهي بداية طريق لفك الحصار الاقتصادي والسياسي عنها"، مشددًا على "وجود اتفاقيات ما قد تمت بين الطرفين الأمريكي والروسي"، لافتًا إلى أن "ترامب اعترف بأن روسيا دولة عظمى لا يمكن هزيمتها وكل عمليات الحصار عليها قد فشلت".

وشدد أستاذ العلاقات الدولية الفلسطيني على "أهمية الدور الروسي في الملفات الأكثر سخونة في منطقة الشرق الأوسط، وهي تُعتبر وسيطًا نزيهًا في هذه الملفات، وبالتالي لا يمكن استبعادها من الحل، لهذا، سيتكىء ترامب على روسيا لحلها"، معتبرًا أن "الواقع على الأرض يقول إننا أمام عالم جديد يتشكل اليوم، فما بعد قمة ألاسكا ليس كما قبلها".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي
08:14 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وكما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق.
أعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.
الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة
"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала