أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا انتصار للدبلوماسية الروسية

وقال العويوي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "هذه القمة قطعت الطريق أمام التوترات ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، مقابل رغبة الأوروبيين فرض إملاءات على الطرف الروسي إلا أن هذا غير ممكن"، مؤكدًا أن "ترامب مقتنع بوجهة نظر بوتين وينتظر الموقف الأوروبي والأوكراني من النقاط، التي تم الاتفاق عليها ولم تظهر بشكل واضح بعد".كما أكد على أنه "بمجرد انعقاد قمة ألاسكا هذا يعد انتصارا للدبلوماسية الروسية وسياسة الرئيس بوتين بالتحديد"، قائلًا إن "القمة كسرت الحاجز الجليدي الذي وُضع على روسيا، وهي بداية طريق لفك الحصار الاقتصادي والسياسي عنها"، مشددًا على "وجود اتفاقيات ما قد تمت بين الطرفين الأمريكي والروسي"، لافتًا إلى أن "ترامب اعترف بأن روسيا دولة عظمى لا يمكن هزيمتها وكل عمليات الحصار عليها قد فشلت".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

