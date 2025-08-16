نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/نائب-لبناني-سابق-حول-قمة-ألاسكا-اعتراف-أمريكي-واضح-بالدور-الروسي-على-صعيد-السلام-العالمي-1103814524.html
نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي
نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي
سبوتنيك عربي
قدّم أمل أبو زيد، النائب اللبناني السابق ومستشار الشؤون الروسية السابق للرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قراءة أولية للقمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T08:14+0000
2025-08-16T08:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
فلاديمير بوتين
ترامب
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وقال أبو زيد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "على الجانب الأوكراني أن يكون جاهزا لنتائج مباحثات قمة ألاسكا"، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، عكست أن "القمة ستُبنى عليها خطوات لاحقة، مع إظهار بوتين رغبة في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وفق ضرورات الأمن القومي الروسي، مقابل تأكيد ترامب أن المباحثات كانت بناءة".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية "فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250816/فرصة-للسلام-نتائج-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103808159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, قمة ألاسكا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, قمة ألاسكا

نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي

08:14 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 16.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قدّم أمل أبو زيد، النائب اللبناني السابق ومستشار الشؤون الروسية السابق للرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قراءة أولية للقمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا، معتبرًا أن "مجرد انعقادها يعد حدثا بالغ الأهمية، وأن نتائجها ستنعكس إيجابا على المرحلة المقبلة".
وقال أبو زيد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "على الجانب الأوكراني أن يكون جاهزا لنتائج مباحثات قمة ألاسكا"، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، عكست أن "القمة ستُبنى عليها خطوات لاحقة، مع إظهار بوتين رغبة في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وفق ضرورات الأمن القومي الروسي، مقابل تأكيد ترامب أن المباحثات كانت بناءة".

وأوضح النائب اللبناني السابق أن "ترامب يسعى إلى وقف الصراع لما يشكله ذلك من إنجاز سياسي يمكن استثماره داخليا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن عدم قدرة أوكرانيا على الصمود"، مشيرا إلى أن "ذلك يشكل خسارة مباشرة لأوروبا الغربية، مع اعتراف أميركي واضح بالدور الروسي".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
05:58 GMT
وأضاف أبو زيد أن "استقبال الرئيس بوتين على السجادة الحمراء، يحمل دلالات واضحة على الاعتراف بدوره السياسي والأمني والدبلوماسي على صعيد السلام في العالم، وفي إرساء العلاقات الجيدة بين الدول والشعوب"، معتبرا أن "كسر عزلة روسيا يُعد الانتصار الأول لبوتين، بالإضافة إلى اعتراف ترامب بأن اللقاء كان جيدًا 10 على 10، يمثّل خطوة متقدمة في العلاقات بين الجانبين، باتجاه التعاون في ملف الأسلحة النووية ودور روسيا في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية
"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала