https://sarabic.ae/20250816/نائب-لبناني-سابق-حول-قمة-ألاسكا-اعتراف-أمريكي-واضح-بالدور-الروسي-على-صعيد-السلام-العالمي-1103814524.html
نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي
نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي
سبوتنيك عربي
قدّم أمل أبو زيد، النائب اللبناني السابق ومستشار الشؤون الروسية السابق للرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قراءة أولية للقمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T08:14+0000
2025-08-16T08:14+0000
2025-08-16T08:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
فلاديمير بوتين
ترامب
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg
وقال أبو زيد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "على الجانب الأوكراني أن يكون جاهزا لنتائج مباحثات قمة ألاسكا"، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، عكست أن "القمة ستُبنى عليها خطوات لاحقة، مع إظهار بوتين رغبة في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وفق ضرورات الأمن القومي الروسي، مقابل تأكيد ترامب أن المباحثات كانت بناءة".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية "فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250816/فرصة-للسلام-نتائج-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103808159.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_b27f3eb9a108a632fdc0fd68cae16c4e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, قمة ألاسكا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, قمة ألاسكا
نائب لبناني سابق حول قمة ألاسكا: اعتراف أمريكي واضح بالدور الروسي على صعيد السلام العالمي
08:14 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 16.08.2025)
حصري
قدّم أمل أبو زيد، النائب اللبناني السابق ومستشار الشؤون الروسية السابق للرئيس اللبناني السابق ميشال عون، قراءة أولية للقمة الروسية - الأمريكية في ألاسكا، معتبرًا أن "مجرد انعقادها يعد حدثا بالغ الأهمية، وأن نتائجها ستنعكس إيجابا على المرحلة المقبلة".
وقال أبو زيد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "على الجانب الأوكراني أن يكون جاهزا لنتائج مباحثات قمة ألاسكا"، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، عكست أن "القمة ستُبنى عليها خطوات لاحقة، مع إظهار بوتين رغبة في وقف إطلاق النار ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، وفق ضرورات الأمن القومي الروسي، مقابل تأكيد ترامب أن المباحثات كانت بناءة".
وأوضح النائب اللبناني السابق أن "ترامب يسعى إلى وقف الصراع لما يشكله ذلك من إنجاز سياسي يمكن استثماره داخليا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن عدم قدرة أوكرانيا على الصمود"، مشيرا إلى أن "ذلك يشكل خسارة مباشرة لأوروبا الغربية، مع اعتراف أميركي واضح بالدور الروسي".
وأضاف أبو زيد أن "استقبال الرئيس بوتين على السجادة الحمراء، يحمل دلالات واضحة على الاعتراف بدوره السياسي والأمني والدبلوماسي على صعيد السلام في العالم، وفي إرساء العلاقات الجيدة بين الدول والشعوب"، معتبرا أن "كسر عزلة روسيا يُعد الانتصار الأول لبوتين، بالإضافة إلى اعتراف ترامب بأن اللقاء كان جيدًا 10 على 10، يمثّل خطوة متقدمة في العلاقات بين الجانبين، باتجاه التعاون في ملف الأسلحة النووية ودور روسيا في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.