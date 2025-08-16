https://sarabic.ae/20250816/الأمم-المتحدة-ترحب-بالحوار-البناء-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1103806792.html
وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك": "لقد أُحطنا علمًا بقمة رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، التي عقدت في ألاسكا، يوم الجمعة (الأمس)".وأشار إلى أن "غوتيريش (أنطونيو الأمين العام للأمم المتحدة)، يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار (بشأن الصراع الأوكراني)"، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود الهادفة لتحقيق هذه الغاية".ويوم أمس الجمعة، أعلن دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيتابع اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الزعيمين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الحوار مع الرئيس الأمريكي قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة"، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
04:10 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 16.08.2025)
أكد ستيفان دوجاريك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بأن المنظمة الأممية "أُحيطت علمًا" بالقمة الروسية - الامريكية، التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، و"ترحب بالحوار البنّاء".
وقال دوجاريك لوكالة "سبوتنيك": "لقد أُحطنا علمًا بقمة رئيسي الولايات المتحدة وروسيا، التي عقدت في ألاسكا، يوم الجمعة (الأمس)".
وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة "ترحب باستمرار الحوار البنّاء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "غوتيريش (أنطونيو الأمين العام للأمم المتحدة)، يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار (بشأن الصراع الأوكراني)"، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود الهادفة لتحقيق هذه الغاية".
ويوم أمس الجمعة، أعلن دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيتابع اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الزعيمين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومثّل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف .
وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الحوار مع الرئيس الأمريكي قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة"، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".