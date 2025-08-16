https://sarabic.ae/20250816/ترامب-اللقاء-مع-بوتين-كان-جيد-جدا--عاجل-1103816092.html

ترامب: اللقاء مع بوتين كان جيدا جدا

ترامب: اللقاء مع بوتين كان جيدا جدا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع الرئيس زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو.وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع زيلينسكي في واشنطن في المكتب البيضاوي يوم الاثنين القادم، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدًا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وأضاف ترامب: "كما تعلمون، هذا الأمر ما زال غير محسوم، ويجب على أوكرانيا أن توافق (على إبرام صفقة). أعني، كما تعلمون، الرئيس زيلينسكي، يجب أن يوافق، إنها حرب مروعة يخسر فيها الكثير".وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.أستاذ في العلاقات الدولية: قمة ألاسكا نجحت... وبانتظار القمة المقبلة في موسكوترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية "فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

