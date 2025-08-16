https://sarabic.ae/20250816/ترامب-يتحدث-هاتفيا-مع-قادة-الناتو-بعد-مكالمة-مطولة-مع-زيلينسكي-1103812906.html

ترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي- عاجل

ترامب يتحدث هاتفيا مع قادة الناتو بعد مكالمة مطولة مع زيلينسكي- عاجل

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد مكالمة مطولة مع فلاديمير زيلينسكي، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية،... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت وسائل الإعلام الغربية، نقلا عن البيت الأبيض، اليوم السبت: "أعلن البيت الأبيض، أن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قادة الناتو، بعد مكالمة مطوّلة مع زيلينسكي".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكااستقبل ترامب شخصيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".بدوره، أعلن ترامب، أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو. وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.مقاتلات أمريكية ترافق طائرة بوتين في رحلة عودته من ألاسكا إلى روسيا.. فيديوالأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة

