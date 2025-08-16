https://sarabic.ae/20250816/مقاتلات-أمريكية-ترافق-طائرة-بوتين-في-رحلة-عودته-من-ألاسكا-إلى-روسيا-فيديو-1103811549.html

مقاتلات أمريكية ترافق طائرة بوتين في رحلة عودته من ألاسكا إلى روسيا.. فيديو

مقاتلات أمريكية ترافق طائرة بوتين في رحلة عودته من ألاسكا إلى روسيا.. فيديو

أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-22"، رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في طريقها من ألاسكا إلى روسيا. 16.08.2025, سبوتنيك عربي

ونشر الكرملين مقطع فيديو عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقا عليه: "رافقت مقاتلات "إف-22" طائرة الرئيس الروسي في طريقها من ألاسكا إلى روسيا".ووفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، أقلعت الطائرة من مطار "تيد ستيفنس" الدولي في إنكوريدج، حوالي الساعة 6:50 بتوقيت موسكو متجهة إلى مطار "فنوكوفو" الروسي.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب، أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو. وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.أكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

