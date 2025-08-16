https://sarabic.ae/20250816/مقاتلات-أمريكية-ترافق-طائرة-بوتين-في-رحلة-عودته-من-ألاسكا-إلى-روسيا-فيديو-1103811549.html
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-22"، رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في طريقها من ألاسكا إلى روسيا. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T06:17+0000
2025-08-16T06:17+0000
2025-08-16T06:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103810740_6:0:948:530_1920x0_80_0_0_0205971990a60d94710b5cb5e6ec60be.png
ونشر الكرملين مقطع فيديو عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقا عليه: "رافقت مقاتلات "إف-22" طائرة الرئيس الروسي في طريقها من ألاسكا إلى روسيا".ووفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، أقلعت الطائرة من مطار "تيد ستيفنس" الدولي في إنكوريدج، حوالي الساعة 6:50 بتوقيت موسكو متجهة إلى مطار "فنوكوفو" الروسي.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب، أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو. وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.أكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا
06:17 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 06:18 GMT 16.08.2025)
أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن مقاتلات أمريكية من طراز "إف-22"، رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في طريقها من ألاسكا إلى روسيا.
ونشر الكرملين مقطع فيديو عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، معلقا عليه: "رافقت مقاتلات "إف-22" طائرة الرئيس الروسي في طريقها من ألاسكا إلى روسيا".
وغادرت طائرة الرئيس الروسي الرسمية، اليوم السبت، إنكوريدج بعد انتهاء قمة ألاسكا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، أقلعت الطائرة من مطار "تيد ستيفنس" الدولي في إنكوريدج، حوالي الساعة 6:50 بتوقيت موسكو متجهة إلى مطار "فنوكوفو" الروسي.
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وكما ذكرت "بلومبرغ"، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب، أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو. وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.