أول تعليق رسمي من دولة عربية على قمة بوتين وترامب
أول تعليق رسمي من دولة عربية على قمة بوتين وترامب
صدر أول تعليق رسمي من دولة عربية، على القمة التي عُقدت أمس الجمعة، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وقال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إن "النظام الدولي يتطلع إلى الاستقرار وإنهاء الحروب، والحوار هو السبيل الأمثل لحل النزاعات".وأشار قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن "الحرب الأوكرانية الممتدة فاقمت عدم الاستقرار وحصدت آلاف الأرواح. ولعبت الإمارات بدبلوماسيتها الحكيمة دورا محوريا في 16 وساطة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، أفرجت عن أكثر من 4300 أسير".وأعرب قرقاش عن أمله في أن "تُكلل جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالنجاح نحو وقف إطلاق النار والسلام".ويوم أمس الجمعة، التقى بوتين وترامب في أنكوريج، ألاسكا، في محادثات ثلاثية استمرت ساعتين و45 دقيقة.وإلى جانب الرئيسين، تألف الوفد الروسي في المحادثات، من وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، بينما تألف الوفد الأمريكي من وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
