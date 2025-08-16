https://sarabic.ae/20250816/خبير-سعودي-لقاء-بوتين-وترامب-أظهر-استعدادا-للحوار-وتحسين-العلاقات-الاقتصادية-بين-روسيا-وأمريكا-1103816438.html

خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا

أكد الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عكس توافقًا مبدئيًا على... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الخبير العسكري السعودي أن "التصريحات جاءت بصيغة عامة، مما يوحي بأن اللقاء كان تمهيديا لاستكشاف فرص الحل وليس لإقرار خطوات تنفيذية".وأضاف آل شايع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإشارة إلى الأجواء الإيجابية قد تشمل رغبة في تحسين العلاقات الاقتصادية، رغم عدم الإعلان عن رفع العقوبات أو توقيع اتفاقيات اقتصادية، إذ أن التعاون الاقتصادي يبقى مشروطا بتقدم سياسي وأمني في ملفات مثل أوكرانيا، وهو ما لم يُحسم بعد".ورأى الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع أن "روسيا طرحت رؤيتها وشروطها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بمناطق النفوذ في أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وما زالت المواقف الأمريكية والأوروبية قيد التقييم"، موضحًا أن "التحدي الكبير هو أن الشروط الروسية لم تُناقش بشكل مباشر مع الطرف الأوكراني، ما يجعل الأمر في إطار تفاوض غير مكتمل".وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وكان البيت الأبيض صرح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في الناتو.وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.

