خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا
أكد الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عكس توافقًا مبدئيًا على
وأوضح الخبير العسكري السعودي أن "التصريحات جاءت بصيغة عامة، مما يوحي بأن اللقاء كان تمهيديا لاستكشاف فرص الحل وليس لإقرار خطوات تنفيذية".وأضاف آل شايع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإشارة إلى الأجواء الإيجابية قد تشمل رغبة في تحسين العلاقات الاقتصادية، رغم عدم الإعلان عن رفع العقوبات أو توقيع اتفاقيات اقتصادية، إذ أن التعاون الاقتصادي يبقى مشروطا بتقدم سياسي وأمني في ملفات مثل أوكرانيا، وهو ما لم يُحسم بعد".ورأى الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع أن "روسيا طرحت رؤيتها وشروطها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بمناطق النفوذ في أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وما زالت المواقف الأمريكية والأوروبية قيد التقييم"، موضحًا أن "التحدي الكبير هو أن الشروط الروسية لم تُناقش بشكل مباشر مع الطرف الأوكراني، ما يجعل الأمر في إطار تفاوض غير مكتمل".وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وكان البيت الأبيض صرح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في الناتو.وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
أكد الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عكس توافقًا مبدئيًا على ضرورة إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وأوضح الخبير العسكري السعودي أن "التصريحات جاءت بصيغة عامة، مما يوحي بأن اللقاء كان تمهيديا لاستكشاف فرص الحل وليس لإقرار خطوات تنفيذية".
وأضاف آل شايع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإشارة إلى الأجواء الإيجابية قد تشمل رغبة في تحسين العلاقات الاقتصادية، رغم عدم الإعلان عن رفع العقوبات أو توقيع اتفاقيات اقتصادية، إذ أن التعاون الاقتصادي يبقى مشروطا بتقدم سياسي وأمني في ملفات مثل أوكرانيا، وهو ما لم يُحسم بعد".
وأوضح أن "الأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة من التفاؤل، دون اعتبارها قيد الحلحلة فعليا، إذ كشف اللقاء الاستعداد المبدئي للحوار، دون التوصل إلى تفاهمات نهائية أو تنازلات متبادلة، كما أن غياب زيلينسكي، عن اللقاء يضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة ويؤجل أي اتفاق نهائي، وكذلك غياب أوروبا، الذي يعقّد فرص التقدم الفوري".
ورأى الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع أن "روسيا طرحت رؤيتها وشروطها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بمناطق النفوذ في أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وما زالت المواقف الأمريكية والأوروبية قيد التقييم"، موضحًا أن "التحدي الكبير هو أن الشروط الروسية لم تُناقش بشكل مباشر مع الطرف الأوكراني، ما يجعل الأمر في إطار تفاوض غير مكتمل".
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".
وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.
وكان البيت الأبيض صرح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في الناتو.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.