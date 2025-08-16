خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي كولوديزي وفورونويه وتتقدم على محاور عدة - الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/خبير-سعودي-لقاء-بوتين-وترامب-أظهر-استعدادا-للحوار-وتحسين-العلاقات-الاقتصادية-بين-روسيا-وأمريكا-1103816438.html
خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا
خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عكس توافقًا مبدئيًا على... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T09:19+0000
2025-08-16T09:19+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784554_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_7a44418f6e6217b97d911f5d1f09a3c9.jpg
وأوضح الخبير العسكري السعودي أن "التصريحات جاءت بصيغة عامة، مما يوحي بأن اللقاء كان تمهيديا لاستكشاف فرص الحل وليس لإقرار خطوات تنفيذية".وأضاف آل شايع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإشارة إلى الأجواء الإيجابية قد تشمل رغبة في تحسين العلاقات الاقتصادية، رغم عدم الإعلان عن رفع العقوبات أو توقيع اتفاقيات اقتصادية، إذ أن التعاون الاقتصادي يبقى مشروطا بتقدم سياسي وأمني في ملفات مثل أوكرانيا، وهو ما لم يُحسم بعد".ورأى الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع أن "روسيا طرحت رؤيتها وشروطها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بمناطق النفوذ في أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وما زالت المواقف الأمريكية والأوروبية قيد التقييم"، موضحًا أن "التحدي الكبير هو أن الشروط الروسية لم تُناقش بشكل مباشر مع الطرف الأوكراني، ما يجعل الأمر في إطار تفاوض غير مكتمل".وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.وكان البيت الأبيض صرح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في الناتو.وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
https://sarabic.ae/20250816/سيارتو-العالم-أصبح-أكثر-أمانا-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103814104.html
https://sarabic.ae/20250816/موسكو-مسألة-عقد-اجتماع-ثلاثي-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لم-تحسم-بعد--عاجل-1103812355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784554_360:0:3072:2034_1920x0_80_0_0_c6b911c495227eaf152dc0847e8b0143.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا

خبير سعودي: لقاء بوتين وترامب أظهر استعدادا للحوار وتحسين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا

09:19 GMT 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عكس توافقًا مبدئيًا على ضرورة إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وأوضح الخبير العسكري السعودي أن "التصريحات جاءت بصيغة عامة، مما يوحي بأن اللقاء كان تمهيديا لاستكشاف فرص الحل وليس لإقرار خطوات تنفيذية".
وأضاف آل شايع، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الإشارة إلى الأجواء الإيجابية قد تشمل رغبة في تحسين العلاقات الاقتصادية، رغم عدم الإعلان عن رفع العقوبات أو توقيع اتفاقيات اقتصادية، إذ أن التعاون الاقتصادي يبقى مشروطا بتقدم سياسي وأمني في ملفات مثل أوكرانيا، وهو ما لم يُحسم بعد".

وأوضح أن "الأزمة الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة من التفاؤل، دون اعتبارها قيد الحلحلة فعليا، إذ كشف اللقاء الاستعداد المبدئي للحوار، دون التوصل إلى تفاهمات نهائية أو تنازلات متبادلة، كما أن غياب زيلينسكي، عن اللقاء يضعف فرص التوصل إلى تسوية شاملة ويؤجل أي اتفاق نهائي، وكذلك غياب أوروبا، الذي يعقّد فرص التقدم الفوري".

ورأى الخبير العسكري السعودي عبد الله آل شايع أن "روسيا طرحت رؤيتها وشروطها بوضوح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بمناطق النفوذ في أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وما زالت المواقف الأمريكية والأوروبية قيد التقييم"، موضحًا أن "التحدي الكبير هو أن الشروط الروسية لم تُناقش بشكل مباشر مع الطرف الأوكراني، ما يجعل الأمر في إطار تفاوض غير مكتمل".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
سيارتو: العالم أصبح أكثر أمانا بعد قمة بوتين وترامب
08:05 GMT
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".
وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد
06:29 GMT
وكان البيت الأبيض صرح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في الناتو.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا، والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала