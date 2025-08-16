https://sarabic.ae/20250816/موسكو-مسألة-عقد-اجتماع-ثلاثي-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لم-تحسم-بعد--عاجل-1103812355.html

موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد

موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد

سبوتنيك عربي

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T06:29+0000

2025-08-16T06:29+0000

2025-08-16T07:05+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784738_0:0:3498:1969_1920x0_80_0_0_2afde9726eab4be38f8ab1085de3f360.jpg

وقال أوشاكوف للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد".وكان البيت الأبيض، قد صرح أن الرئيس الأمريكي، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في الناتو.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب، أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو. وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.أكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركا

https://sarabic.ae/20250816/فرصة-للسلام-نتائج-قمة-بوتين-وترامب-في-ألاسكا-1103808159.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, ترامب