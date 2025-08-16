سيارتو: العالم أصبح أكثر أمانا بعد قمة بوتين وترامب
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يستحقان الثناء لعقد القمة، لأنّ العالم أصبح أكثر أمانًا ما دام هناك حوار رفيع المستوى بين البلدين".
وكتب سيارتو عبر حسابه على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "العالم أصبح مكانا أكثر أمانًا، طالما هناك حوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، ويستحق الرئيسان الثناء لاستضافة هذه القمة".
وأوضح الوزير المجري أن القمة أثبتت مرة أخرى أن الصراع في أوكرانيا، لا يمكن حله إلا على طاولة المفاوضات.
وأضاف سيارتو: "لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال المفاوضات والحوار والحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة. ونحن المجريون ندافع عن هذا الموقف منذ 3 سنوات ونصف، ونُعارض بروكسل والسياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب".
وكتب المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بوتين وترامب، "حققا اختراقا طال انتظاره" ودعا إلى "الصلاة من أجل أن تكون هذه بداية الطريق إلى السلام".
📹فلاديمير بوتين يضع الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت الذين لقوا حتفهم عام 1943 أثناء نقل الطائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا، وذلك عقب لقائه مع دونالد ترامب. https://t.co/P8wqtrhI6I pic.twitter.com/YtdbhgHxp2— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 15, 2025
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.
وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكا
استقبل ترامب شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار إنكوريدج.
توجّه بوتين وترامب معًا إلى مكان انعقاد القمة في سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي، وبدأا الحديث في السيارة.
امتنع بوتين وترامب عن الإدلاء بتصريحات افتتاحية قبل بدء المحادثات، وجرت المحادثات بنظام 3 مسؤولين مقابل 3.
استغرقت المحادثات ساعتين و45 دقيقة. بعد ذلك، تحدث زعيما البلدين إلى الصحفيين.
وكما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرًا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
بدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.