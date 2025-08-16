https://sarabic.ae/20250816/سيارتو-العالم-أصبح-أكثر-أمانا-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103814104.html

سيارتو: العالم أصبح أكثر أمانا بعد قمة بوتين وترامب

سيارتو: العالم أصبح أكثر أمانا بعد قمة بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "يستحقان الثناء لعقد القمة، لأنّ العالم أصبح أكثر أمانًا... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-16T08:05+0000

2025-08-16T08:05+0000

2025-08-16T08:05+0000

العالم

روسيا

المجر

الولايات المتحدة الأمريكية

قمة ألاسكا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg

وكتب سيارتو عبر حسابه على منصة "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "العالم أصبح مكانا أكثر أمانًا، طالما هناك حوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا، ويستحق الرئيسان الثناء لاستضافة هذه القمة".وأوضح الوزير المجري أن القمة أثبتت مرة أخرى أن الصراع في أوكرانيا، لا يمكن حله إلا على طاولة المفاوضات.وكتب المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بوتين وترامب، "حققا اختراقا طال انتظاره" ودعا إلى "الصلاة من أجل أن تكون هذه بداية الطريق إلى السلام".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.نتائج محادثات بوتين وترامب في ألاسكابدوره، أعلن ترامب أن اللقاء المقبل بين الزعيمين قد يتم في موسكو، وبعد المحادثات، زار الرئيس الروسي، عقب لقائه مع دونالد ترامب، المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.الأمم المتحدة ترحب بالحوار البناء بين روسيا والولايات المتحدة"ما قبل ليس كما بعد"... خبراء: بوتين وترامب يواجهان عدوا مشتركاأكاديمي عراقي: لقاء بوتين وترامب محطة هامة وينعكس إيجابا على دول العالم

https://sarabic.ae/20250816/الأمم-المتحدة-ترحب-بالحوار-البناء-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1103806792.html

المجر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, المجر, الولايات المتحدة الأمريكية, قمة ألاسكا