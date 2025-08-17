https://sarabic.ae/20250817/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-التسوية-السلمية-مستحيلة-في-عهد-زيلينسكي-1103835882.html

رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي

صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، أن فلاديمير زيلينسكي، لن يلتزم باتفاقيات السلام طويلة الأمد، التي ناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب أزاروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "مسألة تغيير النظام (الأوكراني) مسألة جوهرية، فبدون هذا القرار، بشكل أو بآخر، لا يمكن إحلال سلام دائم. يمكن إيجاد حلول مؤقتة، وربما حتى هدنة قصيرة الأمد".وفي الوقت نفسه، وفقا لأزاروف، لا يوجد حل جاهز لهذه المشكلة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناقشاته مع فلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين حول "الضمانات الأمنية" المحتملة لكييف، لم يناقش مسألة نشر قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".ترحيب عربي بالقمة الروسية الأمريكيةتقارير: الرئيس الفنلندي قد يحضر اجتماع ترامب مع زيلينسكي

