رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي
رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، أن فلاديمير زيلينسكي، لن يلتزم باتفاقيات السلام طويلة الأمد، التي ناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين،... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
وكتب أزاروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "مسألة تغيير النظام (الأوكراني) مسألة جوهرية، فبدون هذا القرار، بشكل أو بآخر، لا يمكن إحلال سلام دائم. يمكن إيجاد حلول مؤقتة، وربما حتى هدنة قصيرة الأمد".وفي الوقت نفسه، وفقا لأزاروف، لا يوجد حل جاهز لهذه المشكلة.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناقشاته مع فلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين حول "الضمانات الأمنية" المحتملة لكييف، لم يناقش مسألة نشر قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، أن فلاديمير زيلينسكي، لن يلتزم باتفاقيات السلام طويلة الأمد، التي ناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وكتب أزاروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "مسألة تغيير النظام (الأوكراني) مسألة جوهرية، فبدون هذا القرار، بشكل أو بآخر، لا يمكن إحلال سلام دائم. يمكن إيجاد حلول مؤقتة، وربما حتى هدنة قصيرة الأمد".
وتابع: "لكن من المستحيل الاتفاق مع هذا النظام، على أي شيء لضمان استمرار هذا الاتفاق لعقود مقبلة".
وفي الوقت نفسه، وفقا لأزاروف، لا يوجد حل جاهز لهذه المشكلة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناقشاته مع فلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين حول "الضمانات الأمنية" المحتملة لكييف، لم يناقش مسألة نشر قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.
وأفادت قناة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن "ترامب تواصل مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين بشأن ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة، على غرار (حلف شمال الأطلسي) الناتو... نوقشت الضمانات الأمنية الأوروبية والأمريكية، ولم يناقش (ترامب) مسألة وجود قوات أمريكية على الأرض".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".