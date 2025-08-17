رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
https://sarabic.ae/20250817/رئيس-وزراء-أوكراني-أسبق-التسوية-السلمية-مستحيلة-في-عهد-زيلينسكي-1103835882.html
رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي
رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، أن فلاديمير زيلينسكي، لن يلتزم باتفاقيات السلام طويلة الأمد، التي ناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين،... 17.08.2025
رئيس وزراء أوكراني أسبق: التسوية السلمية مستحيلة مع نظام زيلينسكي

05:27 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف، أن فلاديمير زيلينسكي، لن يلتزم باتفاقيات السلام طويلة الأمد، التي ناقشها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا.
وكتب أزاروف عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "مسألة تغيير النظام (الأوكراني) مسألة جوهرية، فبدون هذا القرار، بشكل أو بآخر، لا يمكن إحلال سلام دائم. يمكن إيجاد حلول مؤقتة، وربما حتى هدنة قصيرة الأمد".

وتابع: "لكن من المستحيل الاتفاق مع هذا النظام، على أي شيء لضمان استمرار هذا الاتفاق لعقود مقبلة".

وفي الوقت نفسه، وفقا لأزاروف، لا يوجد حل جاهز لهذه المشكلة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول برنامج التسلح الحكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة للغاية" وجاءت في الوقت المناسب... فيديو
أمس, 15:17 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مناقشاته مع فلاديمير زيلينسكي، وقادة أوروبيين حول "الضمانات الأمنية" المحتملة لكييف، لم يناقش مسألة نشر قوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.

وأفادت قناة "إن بي سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن "ترامب تواصل مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين بشأن ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة، على غرار (حلف شمال الأطلسي) الناتو... نوقشت الضمانات الأمنية الأوروبية والأمريكية، ولم يناقش (ترامب) مسألة وجود قوات أمريكية على الأرض".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
لحظة التقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
عضو سابق بالكونغرس: وضع مفهوم "وقف إطلاق النار أو لا شيء" جانبا تطور إيجابي
أمس, 17:50 GMT
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.

وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".

وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
ترحيب عربي بالقمة الروسية الأمريكية
تقارير: الرئيس الفنلندي قد يحضر اجتماع ترامب مع زيلينسكي
